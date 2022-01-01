Truth Network (TRUU) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Truth Network (TRUU), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Truth Network (TRUU) מידע $TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes. אתר רשמי: https://truth-network.io/ מסמך לבן: https://truth-network.io/documentation/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xDAe0faFD65385E7775Cf75b1398735155EF6aCD2 קנה TRUUעכשיו!

Truth Network (TRUU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Truth Network (TRUU), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 9.74M $ 9.74M $ 9.74M ההיצע הכולל: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B אספקה במחזור: $ 12.15B $ 12.15B $ 12.15B FDV (שווי מדולל מלא): $ 80.20M $ 80.20M $ 80.20M שיא כל הזמנים: $ 0.006063 $ 0.006063 $ 0.006063 שפל כל הזמנים: $ 0.000458630071505494 $ 0.000458630071505494 $ 0.000458630071505494 מחיר נוכחי: $ 0.000802 $ 0.000802 $ 0.000802 למידע נוסף על Truth Network (TRUU) מחיר

Truth Network (TRUU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Truth Network (TRUU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TRUU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TRUUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TRUUטוקניומיקה, חקרו אתTRUUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TRUU מעוניין להוסיף את Truth Network (TRUU) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TRUU, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TRUU ב-MEXC עכשיו!

Truth Network (TRUU) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TRUUעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TRUU עכשיו את היסטוריית המחירים!

TRUU חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TRUU עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TRUU משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TRUUעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

