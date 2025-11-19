Swarm Network (TRUTH) תחזית מחיר (USD)

קבל Swarm Network תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה TRUTH יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Swarm Network % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.03335 $0.03335 $0.03335 +0.60% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Swarm Network תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Swarm Network (TRUTH) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Swarm Network ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.03335 בשנת 2025. Swarm Network (TRUTH) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Swarm Network ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.035017 בשנת 2026. Swarm Network (TRUTH) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של TRUTH הוא $ 0.036768 עם 10.25% שיעור צמיחה. Swarm Network (TRUTH) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של TRUTH הוא $ 0.038606 עם 15.76% שיעור צמיחה. Swarm Network (TRUTH) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של TRUTH הוא $ 0.040537 עם 21.55% שיעור צמיחה. Swarm Network (TRUTH) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של TRUTH הוא $ 0.042563 עם 27.63% שיעור צמיחה. Swarm Network (TRUTH) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Swarm Network עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.069332. Swarm Network (TRUTH) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Swarm Network עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.112934. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.03335 0.00%

2026 $ 0.035017 5.00%

2027 $ 0.036768 10.25%

2028 $ 0.038606 15.76%

2029 $ 0.040537 21.55%

2030 $ 0.042563 27.63%

2031 $ 0.044692 34.01%

2032 $ 0.046926 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.049273 47.75%

2034 $ 0.051736 55.13%

2035 $ 0.054323 62.89%

2036 $ 0.057039 71.03%

2037 $ 0.059891 79.59%

2038 $ 0.062886 88.56%

2039 $ 0.066030 97.99%

2040 $ 0.069332 107.89% הצג עוד לטווח קצר Swarm Network תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.03335 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.033354 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.033381 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.033487 0.41% Swarm Network (TRUTH) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורTRUTHב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.03335 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Swarm Network (TRUTH) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורTRUTH , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.033354 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Swarm Network (TRUTH) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורTRUTH , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.033381 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Swarm Network (TRUTH) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורTRUTH הוא $0.033487 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Swarm Network מחיר נוכחי $ 0.03335$ 0.03335 $ 0.03335 שינוי מחיר (24 שעות) +0.60% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 214.47K$ 214.47K $ 214.47K נפח (24 שעות) -- המחיר TRUTH העדכני הוא $ 0.03335. יש לו שינוי של +0.60% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 214.47Kב 24 שעות. בנוסף, TRUTH יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה TRUTH במחיר חי

Swarm Network מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSwarm Networkדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSwarm Network הוא 0.03335USD. היצע במחזור של Swarm Network(TRUTH) הוא 0.00 TRUTH , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.03% $ -0.001329 $ 0.03511 $ 0.03195

7 ימים 0.23% $ 0.006189 $ 0.03847 $ 0.0252

30 ימים 1.48% $ 0.02003 $ 0.05174 $ 0.01247 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Swarm Network הראה תנועת מחירים של $-0.001329 , המשקפת -0.03% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Swarm Network נסחר בשיא של $0.03847 ושפל של $0.0252 . נרשם שינוי במחיר של 0.23% . מגמה אחרונה זו מציגה אתTRUTH הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Swarm Network חווה 1.48% שינוי, המשקף בערך $0.02003 לערכו. זה מצביע על כך ש TRUTH עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Swarm Network המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה TRUTH בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Swarm Network (TRUTH) מודול חיזוי מחיר עובד? Swarm Network מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של TRUTHעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSwarm Network לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של TRUTH , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Swarm Network. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלTRUTH . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלTRUTH כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Swarm Network.

מדוע TRUTH חיזוי מחירים חשוב?

TRUTH תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם TRUTH כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, TRUTH ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של TRUTH בחודש הבא? על פי Swarm Network (TRUTH) כלי תחזית המחירים, המחיר TRUTH הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 TRUTH בשנת 2026? המחיר של 1 Swarm Network (TRUTH) היום הוא $0.03335 . על פי מודול התחזית שלעיל, TRUTH יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של TRUTH בשנת 2027? Swarm Network (TRUTH) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TRUTH עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של TRUTH בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Swarm Network (TRUTH) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של TRUTH בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Swarm Network (TRUTH) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 TRUTH בשנת 2030? המחיר של 1 Swarm Network (TRUTH) היום הוא $0.03335 . על פי מודול התחזית שלעיל, TRUTH יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי TRUTH תחזית המחיר בשנת 2040? Swarm Network (TRUTH) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TRUTH עד שנת 2040.