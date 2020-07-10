Trustswap מחיר היום

מחיר Trustswap (TRUSTSWAP) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.03832, עם שינוי של 2.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TRUSTSWAP ל ILS הוא ₪ 0.03832 לכל TRUSTSWAP.

Trustswap כרגע מדורג במקום #1267 לפי שווי שוק של ₪ 3.83M, עם היצע במחזור של 100.00M TRUSTSWAP. ב‑24 השעות האחרונות, TRUSTSWAP סחר בין ₪ 0.03515 (נמוך) ל ₪ 0.03923 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 15.0169969001, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.037459795148386.

ביצועים לטווח קצר, TRUSTSWAP נע ב +1.18% בשעה האחרונה ו +14.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 7.76K.

Trustswap (TRUSTSWAP) מידע שוק

דירוג No.1267 שווי שוק ₪ 3.83M₪ 3.83M ₪ 3.83M נפח (24 שעות) ₪ 7.76K₪ 7.76K ₪ 7.76K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 3.83M₪ 3.83M ₪ 3.83M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 99,995,164.26708125 99,995,164.26708125 99,995,164.26708125 תאריך הנפקה 2020-07-10 00:00:00 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Trustswap הוא ₪ 3.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 7.76K. ההיצע במחזור של TRUSTSWAP הוא 100.00M, עם היצע כולל של 99995164.26708125. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 3.83M.