TRUMP

the official Trump memecoin

שֵׁםTRUMP

דירוגNo.59

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0004%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)144.93%

אספקת מחזור199,999,274.836782

מקסימום היצע999,999,993.45

אספקה כוללת999,999,301.744516

שיעור מחזור0.1999%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים75.35181987642682,2025-01-19

המחיר הנמוך ביותר1.208445100143142,2025-01-18

בלוקצ'יין ציבוריSOL

מבואthe official Trump memecoin

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

TRUMP/USDC
OFFICIAL TRUMP
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (TRUMP)
--
כמות של 24 שעות (USDC)
--
TRUMP/USDC
