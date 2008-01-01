TROLL (TROLLSOL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי TROLL (TROLLSOL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

TROLL (TROLLSOL) מידע $TROLL is an OG meme coin paying tribute to Troll Face and early meme culture. Born from the 2008 internet troll spirit, it blends humor, rebellion, and free expression, closely tied to iconic communities like 9GAG. אתר רשמי: https://trololol.io סייר בלוקים: https://solscan.io/token/5UUH9RTDiSpq6HKS6bp4NdU9PNJpXRXuiw6ShBTBhgH2 קנה TROLLSOLעכשיו!

TROLL (TROLLSOL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור TROLL (TROLLSOL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 177.78M $ 177.78M $ 177.78M ההיצע הכולל: $ 998.94M $ 998.94M $ 998.94M אספקה במחזור: $ 998.94M $ 998.94M $ 998.94M FDV (שווי מדולל מלא): $ 177.97M $ 177.97M $ 177.97M שיא כל הזמנים: $ 0.283 $ 0.283 $ 0.283 שפל כל הזמנים: $ 0.007595970290105848 $ 0.007595970290105848 $ 0.007595970290105848 מחיר נוכחי: $ 0.177966 $ 0.177966 $ 0.177966 למידע נוסף על TROLL (TROLLSOL) מחיר

TROLL (TROLLSOL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של TROLL (TROLLSOL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TROLLSOL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TROLLSOLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TROLLSOLטוקניומיקה, חקרו אתTROLLSOLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TROLLSOL מעוניין להוסיף את TROLL (TROLLSOL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TROLLSOL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TROLLSOL ב-MEXC עכשיו!

