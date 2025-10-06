TrashCoin מחיר היום

מחיר TrashCoin (TRASH) בזמן אמת היום הוא $ 0.00096, עם שינוי של 19.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TRASH ל USD הוא $ 0.00096 לכל TRASH.

TrashCoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- TRASH. ב‑24 השעות האחרונות, TRASH סחר בין $ 0.000936 (נמוך) ל $ 0.00127 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, TRASH נע ב +0.84% בשעה האחרונה ו -44.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 55.85K.

TrashCoin (TRASH) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 55.85K$ 55.85K $ 55.85K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של TrashCoin הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.85K. ההיצע במחזור של TRASH הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.