Truvia מחיר היום

מחיר Truvia (TRUVIA) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000000213, עם שינוי של 19.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TRUVIA ל USD הוא $ 0.0000000213 לכל TRUVIA.

Truvia כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- TRUVIA. ב‑24 השעות האחרונות, TRUVIA סחר בין $ 0.0000000168 (נמוך) ל $ 0.0000000296 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, TRUVIA נע ב +13.29% בשעה האחרונה ו -35.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.50K.

Truvia (TRUVIA) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 3.50K$ 3.50K $ 3.50K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.47K$ 4.47K $ 4.47K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 210,000,000,000 210,000,000,000 210,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Truvia הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.50K. ההיצע במחזור של TRUVIA הוא --, עם היצע כולל של 210000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.47K.