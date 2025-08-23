עוד על TRADE

TRADE מידע על מחיר

TRADE מסמך לבן

TRADE אתר רשמי

TRADE טוקניומיקה

TRADE תחזית מחיר

TRADE היסטוריה

TRADE מדריך קנייה

TRADEממיר מטבעות לפיאט

TRADE ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Polytrade סֵמֶל

Polytrade מְחִיר(TRADE)

1 TRADE ל USDמחיר חי:

$0.14468
$0.14468$0.14468
-1.55%1D
USD
Polytrade (TRADE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:58:51 (UTC+8)

Polytrade (TRADE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.1399
$ 0.1399$ 0.1399
24 שעות נמוך
$ 0.16743
$ 0.16743$ 0.16743
גבוה 24 שעות

$ 0.1399
$ 0.1399$ 0.1399

$ 0.16743
$ 0.16743$ 0.16743

$ 3.067126392343356
$ 3.067126392343356$ 3.067126392343356

$ 0.05131675775777374
$ 0.05131675775777374$ 0.05131675775777374

+0.97%

-1.55%

+7.29%

+7.29%

Polytrade (TRADE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.14464. במהלך 24 השעות האחרונות, TRADE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1399 לבין שיא של $ 0.16743, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRADEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.067126392343356, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.05131675775777374.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRADE השתנה ב +0.97% במהלך השעה האחרונה, -1.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Polytrade (TRADE) מידע שוק

No.1360

$ 5.97M
$ 5.97M$ 5.97M

$ 74.41K
$ 74.41K$ 74.41K

$ 14.46M
$ 14.46M$ 14.46M

41.29M
41.29M 41.29M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

MATIC

שווי השוק הנוכחי של Polytrade הוא $ 5.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 74.41K. ההיצע במחזור של TRADE הוא 41.29M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.46M.

Polytrade (TRADE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Polytradeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0022778-1.55%
30 ימים$ -0.00674-4.46%
60 ימים$ +0.0212+17.17%
90 ימים$ -0.05142-26.23%
Polytrade שינוי מחיר היום

היום,TRADE רשם שינוי של $ -0.0022778 (-1.55%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Polytrade שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00674 (-4.46%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Polytrade שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TRADE ראה שינוי של $ +0.0212 (+17.17%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Polytrade שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.05142 (-26.23%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Polytrade (TRADE)?

בדוק את Polytrade עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPolytrade (TRADE)

POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space.

Polytrade זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Polytradeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTRADE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Polytradeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPolytrade לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Polytradeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Polytrade (TRADE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Polytrade (TRADE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Polytrade.

בדוק את Polytrade תחזית המחיר עכשיו‏!

Polytrade (TRADE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Polytrade (TRADE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRADE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Polytrade (TRADE)

מחפש איך לקנותPolytrade? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Polytradeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TRADE למטבעות מקומיים

1 Polytrade(TRADE) ל VND
3,806.2016
1 Polytrade(TRADE) ל AUD
A$0.2212992
1 Polytrade(TRADE) ל GBP
0.1070336
1 Polytrade(TRADE) ל EUR
0.122944
1 Polytrade(TRADE) ל USD
$0.14464
1 Polytrade(TRADE) ל MYR
RM0.607488
1 Polytrade(TRADE) ל TRY
5.93024
1 Polytrade(TRADE) ל JPY
¥21.26208
1 Polytrade(TRADE) ל ARS
ARS$191.06944
1 Polytrade(TRADE) ל RUB
11.6926976
1 Polytrade(TRADE) ל INR
12.663232
1 Polytrade(TRADE) ל IDR
Rp2,332.9028992
1 Polytrade(TRADE) ל KRW
200.6098944
1 Polytrade(TRADE) ל PHP
8.1953024
1 Polytrade(TRADE) ל EGP
￡E.7.01504
1 Polytrade(TRADE) ל BRL
R$0.7839488
1 Polytrade(TRADE) ל CAD
C$0.1996032
1 Polytrade(TRADE) ל BDT
17.5969024
1 Polytrade(TRADE) ל NGN
221.161792
1 Polytrade(TRADE) ל COP
$580.8829184
1 Polytrade(TRADE) ל ZAR
R.2.5413248
1 Polytrade(TRADE) ל UAH
5.995328
1 Polytrade(TRADE) ל VES
Bs20.2496
1 Polytrade(TRADE) ל CLP
$138.8544
1 Polytrade(TRADE) ל PKR
Rs41.0083328
1 Polytrade(TRADE) ל KZT
77.3881856
1 Polytrade(TRADE) ל THB
฿4.6921216
1 Polytrade(TRADE) ל TWD
NT$4.4086272
1 Polytrade(TRADE) ל AED
د.إ0.5308288
1 Polytrade(TRADE) ל CHF
Fr0.115712
1 Polytrade(TRADE) ל HKD
HK$1.1296384
1 Polytrade(TRADE) ל AMD
֏55.3739776
1 Polytrade(TRADE) ל MAD
.د.م1.30176
1 Polytrade(TRADE) ל MXN
$2.6931968
1 Polytrade(TRADE) ל SAR
ريال0.5424
1 Polytrade(TRADE) ל PLN
0.5264896
1 Polytrade(TRADE) ל RON
лв0.6248448
1 Polytrade(TRADE) ל SEK
kr1.3755264
1 Polytrade(TRADE) ל BGN
лв0.2415488
1 Polytrade(TRADE) ל HUF
Ft49.163136
1 Polytrade(TRADE) ל CZK
3.0345472
1 Polytrade(TRADE) ל KWD
د.ك0.0441152
1 Polytrade(TRADE) ל ILS
0.4874368
1 Polytrade(TRADE) ל AOA
Kz131.8494848
1 Polytrade(TRADE) ל BHD
.د.ب0.05452928
1 Polytrade(TRADE) ל BMD
$0.14464
1 Polytrade(TRADE) ל DKK
kr0.9228032
1 Polytrade(TRADE) ל HNL
L3.7866752
1 Polytrade(TRADE) ל MUR
6.6013696
1 Polytrade(TRADE) ל NAD
$2.5355392
1 Polytrade(TRADE) ל NOK
kr1.4594176
1 Polytrade(TRADE) ל NZD
$0.245888
1 Polytrade(TRADE) ל PAB
B/.0.14464
1 Polytrade(TRADE) ל PGK
K0.6103808
1 Polytrade(TRADE) ל QAR
ر.ق0.5250432
1 Polytrade(TRADE) ל RSD
дин.14.4885888

Polytrade מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Polytrade, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPolytrade הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Polytrade

כמה שווה Polytrade (TRADE) היום?
החי TRADEהמחיר ב USD הוא 0.14464 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TRADE ל USD?
המחיר הנוכחי של TRADE ל USD הוא $ 0.14464. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Polytrade?
שווי השוק של TRADE הוא $ 5.97M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TRADE?
ההיצע במחזור של TRADE הוא 41.29M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TRADE?
‏‏TRADE השיג מחיר שיא (ATH) של 3.067126392343356 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TRADE?
TRADE ‏‏רשם מחירATL של 0.05131675775777374 USD.
מהו נפח המסחר של TRADE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TRADE הוא $ 74.41K USD.
האם TRADE יעלה השנה?
TRADE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TRADE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:58:51 (UTC+8)

Polytrade (TRADE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

TRADE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TRADE
TRADE
USD
USD

1 TRADE = 0.14463 USD

מסחרTRADE

USDTTRADE
$0.14468
$0.14468$0.14468
-1.50%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד