מה זהPolytrade (TRADE)

POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space.

Polytrade זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.





- לבדוקTRADE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Polytradeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPolytrade לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Polytradeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Polytrade (TRADE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Polytrade (TRADE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Polytrade.

בדוק את Polytrade תחזית המחיר עכשיו‏!

Polytrade (TRADE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Polytrade (TRADE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRADE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Polytrade (TRADE)

מחפש איך לקנותPolytrade? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Polytradeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.





Polytrade מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Polytrade, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Polytrade כמה שווה Polytrade (TRADE) היום? החי TRADEהמחיר ב USD הוא 0.14464 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי TRADE ל USD? $ 0.14464 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של TRADE ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Polytrade? שווי השוק של TRADE הוא $ 5.97M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של TRADE? ההיצע במחזור של TRADE הוא 41.29M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TRADE? ‏‏TRADE השיג מחיר שיא (ATH) של 3.067126392343356 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TRADE? TRADE ‏‏רשם מחירATL של 0.05131675775777374 USD . מהו נפח המסחר של TRADE? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TRADE הוא $ 74.41K USD . האם TRADE יעלה השנה? TRADE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TRADE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Polytrade (TRADE) עדכונים חשובים מהתעשייה



