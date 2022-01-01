Polytrade (TRADE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Polytrade (TRADE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Polytrade (TRADE) מידע POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space. אתר רשמי: https://polytrade.finance מסמך לבן: https://lnk.polytrade.finance/gitbookmarketplace סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0x692ac1e363ae34b6b489148152b12e2785a3d8d6 קנה TRADEעכשיו!

Polytrade (TRADE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Polytrade (TRADE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 6.05M $ 6.05M $ 6.05M ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 41.29M $ 41.29M $ 41.29M FDV (שווי מדולל מלא): $ 14.66M $ 14.66M $ 14.66M שיא כל הזמנים: $ 3.2 $ 3.2 $ 3.2 שפל כל הזמנים: $ 0.05131675775777374 $ 0.05131675775777374 $ 0.05131675775777374 מחיר נוכחי: $ 0.14664 $ 0.14664 $ 0.14664 למידע נוסף על Polytrade (TRADE) מחיר

Polytrade (TRADE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Polytrade (TRADE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TRADE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TRADEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TRADEטוקניומיקה, חקרו אתTRADEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

