OriginTrail (TRAC) מידע OriginTrail is an ecosystem dedicated to building a sustainable global economy by organizing trusted AI-ready Knowledge Assets. Utilizing its unique Decentralized Knowledge Graph and NeuroWeb blockchain, it delivers AI-powered semantic search to enterprises and individuals worldwide. אתר רשמי: https://origintrail.io/ מסמך לבן: https://origintrail.io/ecosystem/whitepaper סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xaa7a9ca87d3694b5755f213b5d04094b8d0f0a6f קנה TRACעכשיו!

OriginTrail (TRAC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור OriginTrail (TRAC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 201.00M $ 201.00M $ 201.00M ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 201.00M $ 201.00M $ 201.00M שיא כל הזמנים: $ 0.595 $ 0.595 $ 0.595 שפל כל הזמנים: $ 0.00378464362016 $ 0.00378464362016 $ 0.00378464362016 מחיר נוכחי: $ 0.402 $ 0.402 $ 0.402 למידע נוסף על OriginTrail (TRAC) מחיר

OriginTrail (TRAC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של OriginTrail (TRAC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TRAC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TRACהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TRACטוקניומיקה, חקרו אתTRACהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

