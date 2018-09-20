מה זהToken Pocket (TPT)

TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens.

Token Pocket זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Token Pocketההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקTPT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Token Pocketאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךToken Pocket לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Token Pocketתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Token Pocket (TPT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Token Pocket (TPT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Token Pocket.

בדוק את Token Pocket תחזית המחיר עכשיו‏!

Token Pocket (TPT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Token Pocket (TPT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TPT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Token Pocket (TPT)

מחפש איך לקנותToken Pocket? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Token Pocketב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TPT למטבעות מקומיים

נסה ממיר

למובן מעמיק יותר של Token Pocket, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Token Pocket כמה שווה Token Pocket (TPT) היום? החי TPTהמחיר ב USD הוא 0.015918 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי TPT ל USD? $ 0.015918 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של TPT ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Token Pocket? שווי השוק של TPT הוא $ 55.18M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של TPT? ההיצע במחזור של TPT הוא 3.47B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TPT? ‏‏TPT השיג מחיר שיא (ATH) של 38.496105725255674 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TPT? TPT ‏‏רשם מחירATL של 0.00079179 USD . מהו נפח המסחר של TPT? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TPT הוא $ 57.65K USD . האם TPT יעלה השנה? TPT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TPT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

