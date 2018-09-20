Token Pocket (TPT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.015918. במהלך 24 השעות האחרונות, TPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.015186 לבין שיא של $ 0.017358, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 38.496105725255674, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00079179.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TPT השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, -8.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Token Pocket (TPT) מידע שוק
HT
שווי השוק הנוכחי של Token Pocket הוא $ 55.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.65K. ההיצע במחזור של TPT הוא 3.47B, עם היצע כולל של 3466457400. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.92M.
Token Pocket (TPT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Token Pocketהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00139279
-8.05%
30 ימים
$ +0.002852
+21.82%
60 ימים
$ +0.006572
+70.31%
90 ימים
$ +0.008332
+109.83%
Token Pocket שינוי מחיר היום
היום,TPT רשם שינוי של $ -0.00139279 (-8.05%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Token Pocket שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.002852 (+21.82%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Token Pocket שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,TPT ראה שינוי של $ +0.006572 (+70.31%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Token Pocket שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.008332 (+109.83%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens.
Token Pocketתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Token Pocket (TPT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Token Pocket (TPT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Token Pocket.
הבנת הטוקנומיקה של Token Pocket (TPT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TPT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Token Pocket (TPT)
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.