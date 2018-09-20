עוד על TPT

Token Pocket סֵמֶל

Token Pocket מְחִיר(TPT)

1 TPT ל USDמחיר חי:

$0.015909
-8.05%1D
USD
Token Pocket (TPT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:19:52 (UTC+8)

Token Pocket (TPT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.015186
24 שעות נמוך
$ 0.017358
גבוה 24 שעות

$ 0.015186
$ 0.017358
$ 38.496105725255674
$ 0.00079179
-0.11%

-8.05%

-3.21%

-3.21%

Token Pocket (TPT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.015918. במהלך 24 השעות האחרונות, TPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.015186 לבין שיא של $ 0.017358, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 38.496105725255674, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00079179.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TPT השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, -8.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Token Pocket (TPT) מידע שוק

No.507

$ 55.18M
$ 57.65K
$ 93.92M
3.47B
5,900,000,000
3,466,457,400
58.75%

2018-09-20 00:00:00

HT

שווי השוק הנוכחי של Token Pocket הוא $ 55.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.65K. ההיצע במחזור של TPT הוא 3.47B, עם היצע כולל של 3466457400. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.92M.

Token Pocket (TPT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Token Pocketהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00139279-8.05%
30 ימים$ +0.002852+21.82%
60 ימים$ +0.006572+70.31%
90 ימים$ +0.008332+109.83%
Token Pocket שינוי מחיר היום

היום,TPT רשם שינוי של $ -0.00139279 (-8.05%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Token Pocket שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.002852 (+21.82%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Token Pocket שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TPT ראה שינוי של $ +0.006572 (+70.31%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Token Pocket שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.008332 (+109.83%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Token Pocket (TPT)?

בדוק את Token Pocket עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהToken Pocket (TPT)

TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens.

Token Pocket זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Token Pocketההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTPT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Token Pocketאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךToken Pocket לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Token Pocketתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Token Pocket (TPT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Token Pocket (TPT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Token Pocket.

בדוק את Token Pocket תחזית המחיר עכשיו‏!

Token Pocket (TPT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Token Pocket (TPT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TPT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Token Pocket (TPT)

מחפש איך לקנותToken Pocket? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Token Pocketב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TPT למטבעות מקומיים

1 Token Pocket(TPT) ל VND
418.88217
1 Token Pocket(TPT) ל AUD
A$0.02435454
1 Token Pocket(TPT) ל GBP
0.01177932
1 Token Pocket(TPT) ל EUR
0.0135303
1 Token Pocket(TPT) ל USD
$0.015918
1 Token Pocket(TPT) ל MYR
RM0.0668556
1 Token Pocket(TPT) ל TRY
0.652638
1 Token Pocket(TPT) ל JPY
¥2.339946
1 Token Pocket(TPT) ל ARS
ARS$21.53976006
1 Token Pocket(TPT) ל RUB
1.28442342
1 Token Pocket(TPT) ל INR
1.39346172
1 Token Pocket(TPT) ל IDR
Rp256.74189954
1 Token Pocket(TPT) ל KRW
22.10819184
1 Token Pocket(TPT) ל PHP
0.90191388
1 Token Pocket(TPT) ל EGP
￡E.0.77234136
1 Token Pocket(TPT) ל BRL
R$0.0859572
1 Token Pocket(TPT) ל CAD
C$0.02196684
1 Token Pocket(TPT) ל BDT
1.93658388
1 Token Pocket(TPT) ל NGN
24.3394179
1 Token Pocket(TPT) ל COP
$63.92764308
1 Token Pocket(TPT) ל ZAR
R.0.27967926
1 Token Pocket(TPT) ל UAH
0.6598011
1 Token Pocket(TPT) ל VES
Bs2.22852
1 Token Pocket(TPT) ל CLP
$15.297198
1 Token Pocket(TPT) ל PKR
Rs4.51307136
1 Token Pocket(TPT) ל KZT
8.51676672
1 Token Pocket(TPT) ל THB
฿0.51606156
1 Token Pocket(TPT) ל TWD
NT$0.48422556
1 Token Pocket(TPT) ל AED
د.إ0.05841906
1 Token Pocket(TPT) ל CHF
Fr0.0127344
1 Token Pocket(TPT) ל HKD
HK$0.12431958
1 Token Pocket(TPT) ל AMD
֏6.09404712
1 Token Pocket(TPT) ל MAD
.د.م0.143262
1 Token Pocket(TPT) ל MXN
$0.29655234
1 Token Pocket(TPT) ל SAR
ريال0.0596925
1 Token Pocket(TPT) ל PLN
0.05794152
1 Token Pocket(TPT) ל RON
лв0.06876576
1 Token Pocket(TPT) ל SEK
kr0.15169854
1 Token Pocket(TPT) ל BGN
лв0.02658306
1 Token Pocket(TPT) ל HUF
Ft5.40686706
1 Token Pocket(TPT) ל CZK
0.334278
1 Token Pocket(TPT) ל KWD
د.ك0.00485499
1 Token Pocket(TPT) ל ILS
0.05348448
1 Token Pocket(TPT) ל AOA
Kz14.51037126
1 Token Pocket(TPT) ל BHD
.د.ب0.006001086
1 Token Pocket(TPT) ל BMD
$0.015918
1 Token Pocket(TPT) ל DKK
kr0.10155684
1 Token Pocket(TPT) ל HNL
L0.41673324
1 Token Pocket(TPT) ל MUR
0.72649752
1 Token Pocket(TPT) ל NAD
$0.27904254
1 Token Pocket(TPT) ל NOK
kr0.16045344
1 Token Pocket(TPT) ל NZD
$0.0270606
1 Token Pocket(TPT) ל PAB
B/.0.015918
1 Token Pocket(TPT) ל PGK
K0.06717396
1 Token Pocket(TPT) ל QAR
ر.ق0.05778234
1 Token Pocket(TPT) ל RSD
дин.1.59609786

Token Pocket מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Token Pocket, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרToken Pocket הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Token Pocket

כמה שווה Token Pocket (TPT) היום?
החי TPTהמחיר ב USD הוא 0.015918 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TPT ל USD?
המחיר הנוכחי של TPT ל USD הוא $ 0.015918. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Token Pocket?
שווי השוק של TPT הוא $ 55.18M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TPT?
ההיצע במחזור של TPT הוא 3.47B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TPT?
‏‏TPT השיג מחיר שיא (ATH) של 38.496105725255674 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TPT?
TPT ‏‏רשם מחירATL של 0.00079179 USD.
מהו נפח המסחר של TPT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TPT הוא $ 57.65K USD.
האם TPT יעלה השנה?
TPT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TPT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:19:52 (UTC+8)

חדשות חמות

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025
כתב ויתור

TPT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TPT
TPT
USD
USD

1 TPT = 0.015918 USD

מסחרTPT

USDTTPT
$0.015909
$0.015909$0.015909
-8.09%

