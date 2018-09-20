Token Pocket (TPT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Token Pocket (TPT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Token Pocket (TPT) מידע TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens. אתר רשמי: https://www.tp.xyz/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xeca41281c24451168a37211f0bc2b8645af45092 קנה TPTעכשיו!

Token Pocket (TPT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Token Pocket (TPT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 56.17M $ 56.17M $ 56.17M ההיצע הכולל: $ 3.47B $ 3.47B $ 3.47B אספקה במחזור: $ 3.47B $ 3.47B $ 3.47B FDV (שווי מדולל מלא): $ 95.60M $ 95.60M $ 95.60M שיא כל הזמנים: $ 0.14943 $ 0.14943 $ 0.14943 שפל כל הזמנים: $ 0.00079179 $ 0.00079179 $ 0.00079179 מחיר נוכחי: $ 0.016204 $ 0.016204 $ 0.016204 למידע נוסף על Token Pocket (TPT) מחיר

Token Pocket (TPT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Token Pocket (TPT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TPT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TPTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TPTטוקניומיקה, חקרו אתTPTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Token Pocket (TPT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TPTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TPT עכשיו את היסטוריית המחירים!

TPT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TPT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TPT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TPTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

