TPRO Network סֵמֶל

TPRO Network מְחִיר(TPRO)

1 TPRO ל USDמחיר חי:

$0.002159
$0.002159$0.002159
-5.26%1D
USD
TPRO Network (TPRO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:36:28 (UTC+8)

TPRO Network (TPRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.002157
$ 0.002157$ 0.002157
24 שעות נמוך
$ 0.002351
$ 0.002351$ 0.002351
גבוה 24 שעות

$ 0.002157
$ 0.002157$ 0.002157

$ 0.002351
$ 0.002351$ 0.002351

$ 0.02703424814337504
$ 0.02703424814337504$ 0.02703424814337504

$ 0.001508614715744856
$ 0.001508614715744856$ 0.001508614715744856

-1.06%

-5.26%

+0.79%

+0.79%

TPRO Network (TPRO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002159. במהלך 24 השעות האחרונות, TPRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002157 לבין שיא של $ 0.002351, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TPROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02703424814337504, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001508614715744856.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TPRO השתנה ב -1.06% במהלך השעה האחרונה, -5.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TPRO Network (TPRO) מידע שוק

No.4335

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 11.26K
$ 11.26K$ 11.26K

$ 2.49M
$ 2.49M$ 2.49M

0.00
0.00 0.00

1,152,357,974
1,152,357,974 1,152,357,974

1,141,489,819.45411
1,141,489,819.45411 1,141,489,819.45411

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של TPRO Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 11.26K. ההיצע במחזור של TPRO הוא 0.00, עם היצע כולל של 1141489819.45411. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.49M.

TPRO Network (TPRO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של TPRO Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00011987-5.26%
30 ימים$ +0.000054+2.56%
60 ימים$ -0.000085-3.79%
90 ימים$ -0.000745-25.66%
TPRO Network שינוי מחיר היום

היום,TPRO רשם שינוי של $ -0.00011987 (-5.26%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

TPRO Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000054 (+2.56%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

TPRO Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TPRO ראה שינוי של $ -0.000085 (-3.79%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

TPRO Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000745 (-25.66%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TPRO Network (TPRO)?

בדוק את TPRO Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTPRO Network (TPRO)

TPRO Network Seeks To Make Tokenomics Great. Deriving from Tokenomia.pro (Token Engineering Consulting & Blockchain Development Company), TPRO Network is building the app-specific blockchain network for the web3 economy and gives communities, founders, and VCs a stack to create and use bulletproof economic systems, allowing them to make data-driven decisions.

TPRO Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול TPRO Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTPRO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים TPRO Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTPRO Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

TPRO Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TPRO Network (TPRO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TPRO Network (TPRO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TPRO Network.

בדוק את TPRO Network תחזית המחיר עכשיו‏!

TPRO Network (TPRO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TPRO Network (TPRO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TPRO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות TPRO Network (TPRO)

מחפש איך לקנותTPRO Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש TPRO Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TPRO למטבעות מקומיים

1 TPRO Network(TPRO) ל VND
56.814085
1 TPRO Network(TPRO) ל AUD
A$0.00332486
1 TPRO Network(TPRO) ל GBP
0.00159766
1 TPRO Network(TPRO) ל EUR
0.00183515
1 TPRO Network(TPRO) ל USD
$0.002159
1 TPRO Network(TPRO) ל MYR
RM0.0090678
1 TPRO Network(TPRO) ל TRY
0.08847582
1 TPRO Network(TPRO) ל JPY
¥0.317373
1 TPRO Network(TPRO) ל ARS
ARS$2.852039
1 TPRO Network(TPRO) ל RUB
0.1740154
1 TPRO Network(TPRO) ל INR
0.18902045
1 TPRO Network(TPRO) ל IDR
Rp34.82257577
1 TPRO Network(TPRO) ל KRW
2.99859192
1 TPRO Network(TPRO) ל PHP
0.12252325
1 TPRO Network(TPRO) ל EGP
￡E.0.10475468
1 TPRO Network(TPRO) ל BRL
R$0.01174496
1 TPRO Network(TPRO) ל CAD
C$0.00297942
1 TPRO Network(TPRO) ל BDT
0.26024586
1 TPRO Network(TPRO) ל NGN
3.29616689
1 TPRO Network(TPRO) ל COP
$8.636
1 TPRO Network(TPRO) ל ZAR
R.0.03784727
1 TPRO Network(TPRO) ל UAH
0.08843264
1 TPRO Network(TPRO) ל VES
Bs0.30226
1 TPRO Network(TPRO) ל CLP
$2.070481
1 TPRO Network(TPRO) ל PKR
Rs0.60713239
1 TPRO Network(TPRO) ל KZT
1.15022884
1 TPRO Network(TPRO) ל THB
฿0.07003796
1 TPRO Network(TPRO) ל TWD
NT$0.06580632
1 TPRO Network(TPRO) ל AED
د.إ0.00792353
1 TPRO Network(TPRO) ל CHF
Fr0.0017272
1 TPRO Network(TPRO) ל HKD
HK$0.01686179
1 TPRO Network(TPRO) ל AMD
֏0.81748376
1 TPRO Network(TPRO) ל MAD
.د.م0.01936623
1 TPRO Network(TPRO) ל MXN
$0.04024376
1 TPRO Network(TPRO) ל SAR
ريال0.00809625
1 TPRO Network(TPRO) ל PLN
0.00785876
1 TPRO Network(TPRO) ל RON
лв0.00932688
1 TPRO Network(TPRO) ל SEK
kr0.02055368
1 TPRO Network(TPRO) ל BGN
лв0.00360553
1 TPRO Network(TPRO) ל HUF
Ft0.73434067
1 TPRO Network(TPRO) ל CZK
0.045339
1 TPRO Network(TPRO) ל KWD
د.ك0.000658495
1 TPRO Network(TPRO) ל ILS
0.00729742
1 TPRO Network(TPRO) ל AOA
Kz1.96807963
1 TPRO Network(TPRO) ל BHD
.د.ب0.000813943
1 TPRO Network(TPRO) ל BMD
$0.002159
1 TPRO Network(TPRO) ל DKK
kr0.01377442
1 TPRO Network(TPRO) ל HNL
L0.05598287
1 TPRO Network(TPRO) ל MUR
0.09853676
1 TPRO Network(TPRO) ל NAD
$0.03773932
1 TPRO Network(TPRO) ל NOK
kr0.02184908
1 TPRO Network(TPRO) ל NZD
$0.0036703
1 TPRO Network(TPRO) ל PAB
B/.0.002159
1 TPRO Network(TPRO) ל PGK
K0.00902462
1 TPRO Network(TPRO) ל QAR
ر.ق0.00779399
1 TPRO Network(TPRO) ל RSD
дин.0.21637498

TPRO Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של TPRO Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTPRO Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על TPRO Network

כמה שווה TPRO Network (TPRO) היום?
החי TPROהמחיר ב USD הוא 0.002159 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TPRO ל USD?
המחיר הנוכחי של TPRO ל USD הוא $ 0.002159. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TPRO Network?
שווי השוק של TPRO הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TPRO?
ההיצע במחזור של TPRO הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TPRO?
‏‏TPRO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02703424814337504 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TPRO?
TPRO ‏‏רשם מחירATL של 0.001508614715744856 USD.
מהו נפח המסחר של TPRO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TPRO הוא $ 11.26K USD.
האם TPRO יעלה השנה?
TPRO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TPRO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:36:28 (UTC+8)

TPRO Network (TPRO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

