TPRO Network (TPRO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002159. במהלך 24 השעות האחרונות, TPRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002157 לבין שיא של $ 0.002351, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TPROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02703424814337504, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001508614715744856.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TPRO השתנה ב -1.06% במהלך השעה האחרונה, -5.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
TPRO Network (TPRO) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של TPRO Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 11.26K. ההיצע במחזור של TPRO הוא 0.00, עם היצע כולל של 1141489819.45411. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.49M.
TPRO Network (TPRO) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של TPRO Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00011987
-5.26%
30 ימים
$ +0.000054
+2.56%
60 ימים
$ -0.000085
-3.79%
90 ימים
$ -0.000745
-25.66%
TPRO Network שינוי מחיר היום
היום,TPRO רשם שינוי של $ -0.00011987 (-5.26%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
TPRO Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000054 (+2.56%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
TPRO Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,TPRO ראה שינוי של $ -0.000085 (-3.79%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
TPRO Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000745 (-25.66%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TPRO Network (TPRO)?
TPRO Network Seeks To Make Tokenomics Great. Deriving from Tokenomia.pro (Token Engineering Consulting & Blockchain Development Company), TPRO Network is building the app-specific blockchain network for the web3 economy and gives communities, founders, and VCs a stack to create and use bulletproof economic systems, allowing them to make data-driven decisions.
TPRO Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה TPRO Network (TPRO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TPRO Network (TPRO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TPRO Network.
הבנת הטוקנומיקה של TPRO Network (TPRO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TPRO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות TPRO Network (TPRO)
