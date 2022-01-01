TPRO Network (TPRO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי TPRO Network (TPRO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

TPRO Network (TPRO) מידע TPRO Network Seeks To Make Tokenomics Great. Deriving from Tokenomia.pro (Token Engineering Consulting & Blockchain Development Company), TPRO Network is building the app-specific blockchain network for the web3 economy and gives communities, founders, and VCs a stack to create and use bulletproof economic systems, allowing them to make data-driven decisions. אתר רשמי: https://tpro.network מסמך לבן: https://doc.tpro.network/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x3540abe4f288b280a0740ad5121aec337c404d15 קנה TPROעכשיו!

TPRO Network (TPRO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור TPRO Network (TPRO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.49M $ 2.49M $ 2.49M שיא כל הזמנים: $ 0.0254 $ 0.0254 $ 0.0254 שפל כל הזמנים: $ 0.001508614715744856 $ 0.001508614715744856 $ 0.001508614715744856 מחיר נוכחי: $ 0.002165 $ 0.002165 $ 0.002165 למידע נוסף על TPRO Network (TPRO) מחיר

TPRO Network (TPRO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של TPRO Network (TPRO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TPRO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TPROהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TPROטוקניומיקה, חקרו אתTPROהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TPRO מעוניין להוסיף את TPRO Network (TPRO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TPRO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TPRO ב-MEXC עכשיו!

TPRO Network (TPRO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TPROעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TPRO עכשיו את היסטוריית המחירים!

TPRO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TPRO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TPRO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TPROעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

