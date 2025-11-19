TOWNS (TOWNS) טוקנומיקה

TOWNS (TOWNS) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי TOWNS (TOWNS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 07:05:56 (UTC+8)
TOWNS (TOWNS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור TOWNS (TOWNS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 18.73M
$ 18.73M$ 18.73M
ההיצע הכולל:
$ 10.13B
$ 10.13B$ 10.13B
אספקה במחזור:
$ 2.11B
$ 2.11B$ 2.11B
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 136.13M
$ 136.13M$ 136.13M
שיא כל הזמנים:
$ 0.0847
$ 0.0847$ 0.0847
שפל כל הזמנים:
$ 0.00247547300739468
$ 0.00247547300739468$ 0.00247547300739468
מחיר נוכחי:
$ 0.008881
$ 0.008881$ 0.008881

TOWNS (TOWNS) מידע

Towns Protocol is a communication infrastructure project designed to enable developers to build real-time messaging applications. It is composed of an EVM-compatible Layer 2 blockchain, decentralized stream nodes for message delivery, and smart contracts deployed on Base, an Ethereum Layer 2.

אתר רשמי:
https://www.towns.com/
מסמך לבן:
https://docs.towns.com/white-paper/towns-technical-overview
סייר בלוקים:
https://basescan.org/token/0x00000000a22c618fd6b4d7e9a335c4b96b189a38

TOWNS (TOWNS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של TOWNS (TOWNS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של TOWNS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות TOWNSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את TOWNSטוקניומיקה, חקרו אתTOWNSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TOWNS

מעוניין להוסיף את TOWNS (TOWNS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TOWNS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

TOWNS (TOWNS) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של TOWNSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

TOWNS חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן TOWNS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TOWNS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

