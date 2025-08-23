עוד על TORSY

TORSY MEMECOIN סֵמֶל

TORSY MEMECOIN מְחִיר(TORSY)

1 TORSY ל USDמחיר חי:

$0.000827
$0.000827$0.000827
+2.35%1D
USD
TORSY MEMECOIN (TORSY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:58:37 (UTC+8)

TORSY MEMECOIN (TORSY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000711
$ 0.000711$ 0.000711
24 שעות נמוך
$ 0.000869
$ 0.000869$ 0.000869
גבוה 24 שעות

$ 0.000711
$ 0.000711$ 0.000711

$ 0.000869
$ 0.000869$ 0.000869

$ 0.03675965949351203
$ 0.03675965949351203$ 0.03675965949351203

$ 0.000579704242559859
$ 0.000579704242559859$ 0.000579704242559859

+10.70%

+2.35%

+8.24%

+8.24%

TORSY MEMECOIN (TORSY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000827. במהלך 24 השעות האחרונות, TORSY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000711 לבין שיא של $ 0.000869, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TORSYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03675965949351203, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000579704242559859.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TORSY השתנה ב +10.70% במהלך השעה האחרונה, +2.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TORSY MEMECOIN (TORSY) מידע שוק

No.2381

$ 578.90K
$ 578.90K$ 578.90K

$ 11.33K
$ 11.33K$ 11.33K

$ 578.90K
$ 578.90K$ 578.90K

700.00M
700.00M 700.00M

699,999,673
699,999,673 699,999,673

699,999,673
699,999,673 699,999,673

100.00%

SOL

שווי השוק הנוכחי של TORSY MEMECOIN הוא $ 578.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 11.33K. ההיצע במחזור של TORSY הוא 700.00M, עם היצע כולל של 699999673. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 578.90K.

TORSY MEMECOIN (TORSY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של TORSY MEMECOINהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00001899+2.35%
30 ימים$ +0.000029+3.63%
60 ימים$ +0.000145+21.26%
90 ימים$ -0.000077-8.52%
TORSY MEMECOIN שינוי מחיר היום

היום,TORSY רשם שינוי של $ +0.00001899 (+2.35%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

TORSY MEMECOIN שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000029 (+3.63%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

TORSY MEMECOIN שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TORSY ראה שינוי של $ +0.000145 (+21.26%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

TORSY MEMECOIN שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000077 (-8.52%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TORSY MEMECOIN (TORSY)?

בדוק את TORSY MEMECOIN עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTORSY MEMECOIN (TORSY)

Torsy Meme Token is a community-driven cryptocurrency that merges the playful and viral nature of meme culture with practical blockchain functionality. Built on the high-performance Solana blockchain, Torsy aims to provide fast, low-cost transactions, making it not just a fun token to hold but also practical for everyday use.

TORSY MEMECOIN זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול TORSY MEMECOINההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTORSY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים TORSY MEMECOINאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTORSY MEMECOIN לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

TORSY MEMECOINתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TORSY MEMECOIN (TORSY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TORSY MEMECOIN (TORSY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TORSY MEMECOIN.

בדוק את TORSY MEMECOIN תחזית המחיר עכשיו‏!

TORSY MEMECOIN (TORSY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TORSY MEMECOIN (TORSY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TORSY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות TORSY MEMECOIN (TORSY)

מחפש איך לקנותTORSY MEMECOIN? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש TORSY MEMECOINב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TORSY למטבעות מקומיים

1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל VND
21.762505
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל AUD
A$0.00126531
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל GBP
0.00061198
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל EUR
0.00070295
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל USD
$0.000827
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל MYR
RM0.0034734
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל TRY
0.033907
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל JPY
¥0.121569
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל ARS
ARS$1.092467
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל RUB
0.06685468
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל INR
0.07240385
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל IDR
Rp13.33870781
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל KRW
1.14701592
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל PHP
0.04685782
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל EGP
￡E.0.0401095
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל BRL
R$0.00448234
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל CAD
C$0.00114126
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל BDT
0.10061282
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל NGN
1.26452435
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל COP
$3.32128162
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל ZAR
R.0.01453039
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל UAH
0.03427915
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל VES
Bs0.11578
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל CLP
$0.79392
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל PKR
Rs0.23447104
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל KZT
0.44247808
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל THB
฿0.02682788
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל TWD
NT$0.02520696
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל AED
د.إ0.00303509
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל CHF
Fr0.0006616
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל HKD
HK$0.00645887
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל AMD
֏0.31660868
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל MAD
.د.م0.007443
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל MXN
$0.01539874
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל SAR
ريال0.00310125
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל PLN
0.00301028
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל RON
лв0.00357264
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל SEK
kr0.00786477
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל BGN
лв0.00138109
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל HUF
Ft0.2810973
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל CZK
0.01735046
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל KWD
د.ك0.000252235
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל ILS
0.00278699
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל AOA
Kz0.75386839
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל BHD
.د.ب0.000311779
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל BMD
$0.000827
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל DKK
kr0.00527626
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל HNL
L0.02165086
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל MUR
0.03774428
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל NAD
$0.01449731
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל NOK
kr0.00834443
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל NZD
$0.0014059
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל PAB
B/.0.000827
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל PGK
K0.00348994
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל QAR
ر.ق0.00300201
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ל RSD
дин.0.08284059

TORSY MEMECOIN מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של TORSY MEMECOIN, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTORSY MEMECOIN הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על TORSY MEMECOIN

כמה שווה TORSY MEMECOIN (TORSY) היום?
החי TORSYהמחיר ב USD הוא 0.000827 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TORSY ל USD?
המחיר הנוכחי של TORSY ל USD הוא $ 0.000827. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TORSY MEMECOIN?
שווי השוק של TORSY הוא $ 578.90K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TORSY?
ההיצע במחזור של TORSY הוא 700.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TORSY?
‏‏TORSY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03675965949351203 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TORSY?
TORSY ‏‏רשם מחירATL של 0.000579704242559859 USD.
מהו נפח המסחר של TORSY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TORSY הוא $ 11.33K USD.
האם TORSY יעלה השנה?
TORSY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TORSY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:58:37 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

1 TORSY = 0.000827 USD

