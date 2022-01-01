TORSY MEMECOIN (TORSY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי TORSY MEMECOIN (TORSY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

TORSY MEMECOIN (TORSY) מידע Torsy Meme Token is a community-driven cryptocurrency that merges the playful and viral nature of meme culture with practical blockchain functionality. Built on the high-performance Solana blockchain, Torsy aims to provide fast, low-cost transactions, making it not just a fun token to hold but also practical for everyday use. אתר רשמי: https://torsy.meme/ מסמך לבן: https://torsy.meme/assets/whitepaper/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/5YqckGEkWHJmp9LW5aUF2uJrdUbMJaHcYnGjA8M7Ebw8 קנה TORSYעכשיו!

TORSY MEMECOIN (TORSY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור TORSY MEMECOIN (TORSY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 515.20K $ 515.20K $ 515.20K ההיצע הכולל: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M אספקה במחזור: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 515.20K $ 515.20K $ 515.20K שיא כל הזמנים: $ 0.01336 $ 0.01336 $ 0.01336 שפל כל הזמנים: $ 0.000579704242559859 $ 0.000579704242559859 $ 0.000579704242559859 מחיר נוכחי: $ 0.000736 $ 0.000736 $ 0.000736 למידע נוסף על TORSY MEMECOIN (TORSY) מחיר

TORSY MEMECOIN (TORSY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של TORSY MEMECOIN (TORSY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TORSY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TORSYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TORSYטוקניומיקה, חקרו אתTORSYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TORSY מעוניין להוסיף את TORSY MEMECOIN (TORSY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TORSY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TORSY ב-MEXC עכשיו!

TORSY MEMECOIN (TORSY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TORSYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TORSY עכשיו את היסטוריית המחירים!

TORSY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TORSY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TORSY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TORSYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!