TOP Network (TOP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000096. במהלך 24 השעות האחרונות, TOP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000096 לבין שיא של $ 0.0000961, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.036536170624, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000085025143923373.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOP השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
TOP Network (TOP) מידע שוק
No.2000
$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M
$ 39.87K
$ 39.87K$ 39.87K
$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M
14.40B
14.40B 14.40B
20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000
TOP
שווי השוק הנוכחי של TOP Network הוא $ 1.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 39.87K. ההיצע במחזור של TOP הוא 14.40B, עם היצע כולל של 20000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.92M.
TOP Network (TOP) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של TOP Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ 0
0.00%
30 ימים
$ -0.000001
-1.04%
60 ימים
$ -0.0000644
-40.15%
90 ימים
$ -0.0000802
-45.52%
TOP Network שינוי מחיר היום
היום,TOP רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
TOP Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000001 (-1.04%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
TOP Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,TOP ראה שינוי של $ -0.0000644 (-40.15%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
TOP Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000802 (-45.52%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TOP Network (TOP)?
TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value.
Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem.
To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses.
TOP Networkתחזית מחיר (USD)
איך לקנות TOP Network (TOP)
