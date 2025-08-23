עוד על TOP

1 TOP ל USDמחיר חי:

$0.000096
$0.000096$0.000096
USD
TOP Network (TOP) טבלת מחירים חיה
TOP Network (TOP) מידע על מחיר (USD)

TOP Network (TOP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000096. במהלך 24 השעות האחרונות, TOP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000096 לבין שיא של $ 0.0000961, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.036536170624, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000085025143923373.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOP השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TOP Network (TOP) מידע שוק

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

$ 39.87K
$ 39.87K$ 39.87K

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

14.40B
14.40B 14.40B

20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000

TOP

שווי השוק הנוכחי של TOP Network הוא $ 1.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 39.87K. ההיצע במחזור של TOP הוא 14.40B, עם היצע כולל של 20000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.92M.

TOP Network (TOP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של TOP Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ -0.000001-1.04%
60 ימים$ -0.0000644-40.15%
90 ימים$ -0.0000802-45.52%
TOP Network שינוי מחיר היום

היום,TOP רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

TOP Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000001 (-1.04%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

TOP Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TOP ראה שינוי של $ -0.0000644 (-40.15%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

TOP Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000802 (-45.52%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TOP Network (TOP)?

בדוק את TOP Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTOP Network (TOP)

TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value. Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem. To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses.

TOP Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול TOP Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

TOP Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TOP Network (TOP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TOP Network (TOP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TOP Network.

בדוק את TOP Network תחזית המחיר עכשיו‏!

TOP Network (TOP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TOP Network (TOP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TOP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות TOP Network (TOP)

מחפש איך לקנותTOP Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש TOP Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TOP למטבעות מקומיים

למובן מעמיק יותר של TOP Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרTOP Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על TOP Network

כמה שווה TOP Network (TOP) היום?
החי TOPהמחיר ב USD הוא 0.000096 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TOP ל USD?
המחיר הנוכחי של TOP ל USD הוא $ 0.000096. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TOP Network?
שווי השוק של TOP הוא $ 1.38M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TOP?
ההיצע במחזור של TOP הוא 14.40B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TOP?
‏‏TOP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.036536170624 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TOP?
TOP ‏‏רשם מחירATL של 0.000085025143923373 USD.
מהו נפח המסחר של TOP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TOP הוא $ 39.87K USD.
האם TOP יעלה השנה?
TOP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TOP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

