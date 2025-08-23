עוד על TET

Tectum EmissionToken סֵמֶל

Tectum EmissionToken מְחִיר(TET)

1 TET ל USDמחיר חי:

Tectum EmissionToken (TET) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:57:31 (UTC+8)

Tectum EmissionToken (TET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.43%

-6.81%

-10.80%

-10.80%

Tectum EmissionToken (TET) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.8906. במהלך 24 השעות האחרונות, TET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.875 לבין שיא של $ 0.9936, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 45.24342090893949, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.34821281324983916.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TET השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -6.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tectum EmissionToken (TET) מידע שוק

No.1192

98.94%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Tectum EmissionToken הוא $ 8.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 95.89K. ההיצע במחזור של TET הוא 9.89M, עם היצע כולל של 10000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.91M.

Tectum EmissionToken (TET) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Tectum EmissionTokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.065185-6.81%
30 ימים$ -0.733-45.15%
60 ימים$ +0.4996+127.77%
90 ימים$ -0.2864-24.34%
Tectum EmissionToken שינוי מחיר היום

היום,TET רשם שינוי של $ -0.065185 (-6.81%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Tectum EmissionToken שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.733 (-45.15%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Tectum EmissionToken שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TET ראה שינוי של $ +0.4996 (+127.77%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Tectum EmissionToken שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.2864 (-24.34%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Tectum EmissionToken (TET)?

בדוק את Tectum EmissionToken עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTectum EmissionToken (TET)

Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far.

Tectum EmissionToken זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Tectum EmissionTokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTET את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Tectum EmissionTokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTectum EmissionToken לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Tectum EmissionTokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tectum EmissionToken (TET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tectum EmissionToken (TET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tectum EmissionToken.

בדוק את Tectum EmissionToken תחזית המחיר עכשיו‏!

Tectum EmissionToken (TET) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tectum EmissionToken (TET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Tectum EmissionToken (TET)

מחפש איך לקנותTectum EmissionToken? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Tectum EmissionTokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TET למטבעות מקומיים

1 Tectum EmissionToken(TET) ל VND
23,436.139
1 Tectum EmissionToken(TET) ל AUD
A$1.362618
1 Tectum EmissionToken(TET) ל GBP
0.659044
1 Tectum EmissionToken(TET) ל EUR
0.75701
1 Tectum EmissionToken(TET) ל USD
$0.8906
1 Tectum EmissionToken(TET) ל MYR
RM3.74052
1 Tectum EmissionToken(TET) ל TRY
36.5146
1 Tectum EmissionToken(TET) ל JPY
¥130.9182
1 Tectum EmissionToken(TET) ל ARS
ARS$1,176.4826
1 Tectum EmissionToken(TET) ל RUB
71.996104
1 Tectum EmissionToken(TET) ל INR
77.97203
1 Tectum EmissionToken(TET) ל IDR
Rp14,364.514118
1 Tectum EmissionToken(TET) ל KRW
1,235.226576
1 Tectum EmissionToken(TET) ל PHP
50.461396
1 Tectum EmissionToken(TET) ל EGP
￡E.43.1941
1 Tectum EmissionToken(TET) ל BRL
R$4.827052
1 Tectum EmissionToken(TET) ל CAD
C$1.229028
1 Tectum EmissionToken(TET) ל BDT
108.350396
1 Tectum EmissionToken(TET) ל NGN
1,361.77193
1 Tectum EmissionToken(TET) ל COP
$3,576.703036
1 Tectum EmissionToken(TET) ל ZAR
R.15.647842
1 Tectum EmissionToken(TET) ל UAH
36.91537
1 Tectum EmissionToken(TET) ל VES
Bs124.684
1 Tectum EmissionToken(TET) ל CLP
$854.976
1 Tectum EmissionToken(TET) ל PKR
Rs252.502912
1 Tectum EmissionToken(TET) ל KZT
476.506624
1 Tectum EmissionToken(TET) ל THB
฿28.891064
1 Tectum EmissionToken(TET) ל TWD
NT$27.145488
1 Tectum EmissionToken(TET) ל AED
د.إ3.268502
1 Tectum EmissionToken(TET) ל CHF
Fr0.71248
1 Tectum EmissionToken(TET) ל HKD
HK$6.955586
1 Tectum EmissionToken(TET) ל AMD
֏340.957304
1 Tectum EmissionToken(TET) ל MAD
.د.م8.0154
1 Tectum EmissionToken(TET) ל MXN
$16.582972
1 Tectum EmissionToken(TET) ל SAR
ريال3.33975
1 Tectum EmissionToken(TET) ל PLN
3.241784
1 Tectum EmissionToken(TET) ל RON
лв3.847392
1 Tectum EmissionToken(TET) ל SEK
kr8.469606
1 Tectum EmissionToken(TET) ל BGN
лв1.487302
1 Tectum EmissionToken(TET) ל HUF
Ft302.71494
1 Tectum EmissionToken(TET) ל CZK
18.684788
1 Tectum EmissionToken(TET) ל KWD
د.ك0.271633
1 Tectum EmissionToken(TET) ל ILS
3.001322
1 Tectum EmissionToken(TET) ל AOA
Kz811.844242
1 Tectum EmissionToken(TET) ל BHD
.د.ب0.3357562
1 Tectum EmissionToken(TET) ל BMD
$0.8906
1 Tectum EmissionToken(TET) ל DKK
kr5.682028
1 Tectum EmissionToken(TET) ל HNL
L23.315908
1 Tectum EmissionToken(TET) ל MUR
40.646984
1 Tectum EmissionToken(TET) ל NAD
$15.612218
1 Tectum EmissionToken(TET) ל NOK
kr8.986154
1 Tectum EmissionToken(TET) ל NZD
$1.51402
1 Tectum EmissionToken(TET) ל PAB
B/.0.8906
1 Tectum EmissionToken(TET) ל PGK
K3.758332
1 Tectum EmissionToken(TET) ל QAR
ر.ق3.232878
1 Tectum EmissionToken(TET) ל RSD
дин.89.211402

Tectum EmissionToken מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Tectum EmissionToken, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTectum EmissionToken הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Tectum EmissionToken

כמה שווה Tectum EmissionToken (TET) היום?
החי TETהמחיר ב USD הוא 0.8906 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TET ל USD?
המחיר הנוכחי של TET ל USD הוא $ 0.8906. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tectum EmissionToken?
שווי השוק של TET הוא $ 8.81M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TET?
ההיצע במחזור של TET הוא 9.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TET?
‏‏TET השיג מחיר שיא (ATH) של 45.24342090893949 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TET?
TET ‏‏רשם מחירATL של 0.34821281324983916 USD.
מהו נפח המסחר של TET?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TET הוא $ 95.89K USD.
האם TET יעלה השנה?
TET ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TET תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:57:31 (UTC+8)

Tectum EmissionToken (TET) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

