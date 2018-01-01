Tectum EmissionToken (TET) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Tectum EmissionToken (TET), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Tectum EmissionToken (TET) מידע Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far. אתר רשמי: https://tectum.io/ מסמך לבן: https://tectum.io/tectum-blockchain-white-paper/ סייר בלוקים: https://explorer.tectum.io/ קנה TETעכשיו!

Tectum EmissionToken (TET) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Tectum EmissionToken (TET), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 9.06M $ 9.06M $ 9.06M ההיצע הכולל: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M אספקה במחזור: $ 9.89M $ 9.89M $ 9.89M FDV (שווי מדולל מלא): $ 9.16M $ 9.16M $ 9.16M שיא כל הזמנים: $ 46 $ 46 $ 46 שפל כל הזמנים: $ 0.34821281324983916 $ 0.34821281324983916 $ 0.34821281324983916 מחיר נוכחי: $ 0.916 $ 0.916 $ 0.916 למידע נוסף על Tectum EmissionToken (TET) מחיר

Tectum EmissionToken (TET) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Tectum EmissionToken (TET) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TET אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TETהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TETטוקניומיקה, חקרו אתTETהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TET מעוניין להוסיף את Tectum EmissionToken (TET) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TET, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TET ב-MEXC עכשיו!

Tectum EmissionToken (TET) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TETעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TET עכשיו את היסטוריית המחירים!

TET חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TET עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TET משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TETעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

