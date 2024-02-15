עוד על TBC

Turingbitchain סֵמֶל

Turingbitchain מְחִיר(TBC)

1 TBC ל USDמחיר חי:

Turingbitchain (TBC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:35:02 (UTC+8)

Turingbitchain (TBC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.01%

-1.49%

+9.87%

+9.87%

Turingbitchain (TBC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 7.309. במהלך 24 השעות האחרונות, TBC נסחר בטווח שבין שפל של $ 7.121 לבין שיא של $ 7.62, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TBCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TBC השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -1.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Turingbitchain (TBC) מידע שוק

2024-02-15 00:00:00

TBC

שווי השוק הנוכחי של Turingbitchain הוא $ 77.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 113.92K. ההיצע במחזור של TBC הוא 10.63M, עם היצע כולל של 142000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.04B.

Turingbitchain (TBC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Turingbitchainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.11055-1.49%
30 ימים$ +4.833+195.19%
60 ימים$ +5.112+232.68%
90 ימים$ +5.804+385.64%
Turingbitchain שינוי מחיר היום

היום,TBC רשם שינוי של $ -0.11055 (-1.49%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Turingbitchain שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +4.833 (+195.19%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Turingbitchain שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TBC ראה שינוי של $ +5.112 (+232.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Turingbitchain שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +5.804 (+385.64%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Turingbitchain (TBC)?

בדוק את Turingbitchain עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTuringbitchain (TBC)

TBC is the smart contract layer of Bitcoin and also is the creator of the Bitcoin Virtual Machine (BVM) and has implemented a more scalable BTC layer2 solution based on BVM.

Turingbitchain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Turingbitchainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTBC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Turingbitchainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTuringbitchain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Turingbitchainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Turingbitchain (TBC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Turingbitchain (TBC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Turingbitchain.

בדוק את Turingbitchain תחזית המחיר עכשיו‏!

Turingbitchain (TBC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Turingbitchain (TBC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TBC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Turingbitchain (TBC)

מחפש איך לקנותTuringbitchain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Turingbitchainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TBC למטבעות מקומיים

1 Turingbitchain(TBC) ל VND
192,336.335
1 Turingbitchain(TBC) ל AUD
A$11.25586
1 Turingbitchain(TBC) ל GBP
5.40866
1 Turingbitchain(TBC) ל EUR
6.21265
1 Turingbitchain(TBC) ל USD
$7.309
1 Turingbitchain(TBC) ל MYR
RM30.6978
1 Turingbitchain(TBC) ל TRY
299.52282
1 Turingbitchain(TBC) ל JPY
¥1,074.423
1 Turingbitchain(TBC) ל ARS
ARS$9,655.189
1 Turingbitchain(TBC) ל RUB
589.1054
1 Turingbitchain(TBC) ל INR
639.90295
1 Turingbitchain(TBC) ל IDR
Rp117,887.08027
1 Turingbitchain(TBC) ל KRW
10,151.32392
1 Turingbitchain(TBC) ל PHP
414.78575
1 Turingbitchain(TBC) ל EGP
￡E.354.63268
1 Turingbitchain(TBC) ל BRL
R$39.76096
1 Turingbitchain(TBC) ל CAD
C$10.08642
1 Turingbitchain(TBC) ל BDT
881.02686
1 Turingbitchain(TBC) ל NGN
11,158.72339
1 Turingbitchain(TBC) ל COP
$29,236
1 Turingbitchain(TBC) ל ZAR
R.128.12677
1 Turingbitchain(TBC) ל UAH
299.37664
1 Turingbitchain(TBC) ל VES
Bs1,023.26
1 Turingbitchain(TBC) ל CLP
$7,009.331
1 Turingbitchain(TBC) ל PKR
Rs2,055.36389
1 Turingbitchain(TBC) ל KZT
3,893.94284
1 Turingbitchain(TBC) ל THB
฿237.10396
1 Turingbitchain(TBC) ל TWD
NT$222.77832
1 Turingbitchain(TBC) ל AED
د.إ26.82403
1 Turingbitchain(TBC) ל CHF
Fr5.8472
1 Turingbitchain(TBC) ל HKD
HK$57.08329
1 Turingbitchain(TBC) ל AMD
֏2,767.47976
1 Turingbitchain(TBC) ל MAD
.د.م65.56173
1 Turingbitchain(TBC) ל MXN
$136.23976
1 Turingbitchain(TBC) ל SAR
ريال27.40875
1 Turingbitchain(TBC) ל PLN
26.60476
1 Turingbitchain(TBC) ל RON
лв31.57488
1 Turingbitchain(TBC) ל SEK
kr69.58168
1 Turingbitchain(TBC) ל BGN
лв12.20603
1 Turingbitchain(TBC) ל HUF
Ft2,486.01017
1 Turingbitchain(TBC) ל CZK
153.489
1 Turingbitchain(TBC) ל KWD
د.ك2.229245
1 Turingbitchain(TBC) ל ILS
24.70442
1 Turingbitchain(TBC) ל AOA
Kz6,662.66513
1 Turingbitchain(TBC) ל BHD
.د.ب2.755493
1 Turingbitchain(TBC) ל BMD
$7.309
1 Turingbitchain(TBC) ל DKK
kr46.63142
1 Turingbitchain(TBC) ל HNL
L189.52237
1 Turingbitchain(TBC) ל MUR
333.58276
1 Turingbitchain(TBC) ל NAD
$127.76132
1 Turingbitchain(TBC) ל NOK
kr73.96708
1 Turingbitchain(TBC) ל NZD
$12.4253
1 Turingbitchain(TBC) ל PAB
B/.7.309
1 Turingbitchain(TBC) ל PGK
K30.55162
1 Turingbitchain(TBC) ל QAR
ر.ق26.38549
1 Turingbitchain(TBC) ל RSD
дин.732.50798

Turingbitchain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Turingbitchain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTuringbitchain הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Turingbitchain

כמה שווה Turingbitchain (TBC) היום?
החי TBCהמחיר ב USD הוא 7.309 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TBC ל USD?
המחיר הנוכחי של TBC ל USD הוא $ 7.309. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Turingbitchain?
שווי השוק של TBC הוא $ 77.69M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TBC?
ההיצע במחזור של TBC הוא 10.63M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TBC?
‏‏TBC השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TBC?
TBC ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של TBC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TBC הוא $ 113.92K USD.
האם TBC יעלה השנה?
TBC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TBC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:35:02 (UTC+8)

Turingbitchain (TBC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

