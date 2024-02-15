Turingbitchain (TBC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Turingbitchain (TBC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Turingbitchain (TBC) מידע TBC is the smart contract layer of Bitcoin and also is the creator of the Bitcoin Virtual Machine (BVM) and has implemented a more scalable BTC layer2 solution based on BVM. אתר רשמי: https://turingbitchain.io/#/ מסמך לבן: https://drive.google.com/file/d/1Ek1OJK6n4IhZLbmo6GzpCCNRJA3tu3Op/view?usp=drivesdk סייר בלוקים: https://explorer.turingbitchain.io קנה TBCעכשיו!

Turingbitchain (TBC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Turingbitchain (TBC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 78.72M $ 78.72M $ 78.72M ההיצע הכולל: $ 142.00M $ 142.00M $ 142.00M אספקה במחזור: $ 10.63M $ 10.63M $ 10.63M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B שיא כל הזמנים: $ 8.44 $ 8.44 $ 8.44 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 7.405 $ 7.405 $ 7.405 למידע נוסף על Turingbitchain (TBC) מחיר

Turingbitchain (TBC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Turingbitchain (TBC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TBC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TBCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TBCטוקניומיקה, חקרו אתTBCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Turingbitchain (TBC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TBCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TBC עכשיו את היסטוריית המחירים!

