CrypTalk סֵמֶל

CrypTalk מְחִיר(TALK)

1 TALK ל USDמחיר חי:

$0.12
$0.12$0.12
-0.08%1D
USD
CrypTalk (TALK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:18:32 (UTC+8)

CrypTalk (TALK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.1199
$ 0.1199$ 0.1199
24 שעות נמוך
$ 0.145
$ 0.145$ 0.145
גבוה 24 שעות

$ 0.1199
$ 0.1199$ 0.1199

$ 0.145
$ 0.145$ 0.145

$ 1.8604759864836986
$ 1.8604759864836986$ 1.8604759864836986

$ 0.005976865704989182
$ 0.005976865704989182$ 0.005976865704989182

0.00%

-0.08%

+20.36%

+20.36%

CrypTalk (TALK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.12. במהלך 24 השעות האחרונות, TALK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1199 לבין שיא של $ 0.145, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TALKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.8604759864836986, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.005976865704989182.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TALK השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+20.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CrypTalk (TALK) מידע שוק

No.4280

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 728.27
$ 728.27$ 728.27

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

0.00
0.00 0.00

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של CrypTalk הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 728.27. ההיצע במחזור של TALK הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.20M.

CrypTalk (TALK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של CrypTalkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000096-0.08%
30 ימים$ +0.0303+33.77%
60 ימים$ -0.1687-58.44%
90 ימים$ -0.391-76.52%
CrypTalk שינוי מחיר היום

היום,TALK רשם שינוי של $ -0.000096 (-0.08%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

CrypTalk שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0303 (+33.77%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

CrypTalk שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TALK ראה שינוי של $ -0.1687 (-58.44%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

CrypTalk שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.391 (-76.52%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של CrypTalk (TALK)?

בדוק את CrypTalk עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCrypTalk (TALK)

Cryptalk redefines digital privacy, offering secure messaging, decentralized transactions, escrow, and military-grade encryption. Partners will ensure trustless security, empowering users to control their data free from centralized oversight.

CrypTalk זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול CrypTalkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTALK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים CrypTalkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCrypTalk לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

CrypTalkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CrypTalk (TALK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CrypTalk (TALK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CrypTalk.

בדוק את CrypTalk תחזית המחיר עכשיו‏!

CrypTalk (TALK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CrypTalk (TALK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TALK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות CrypTalk (TALK)

מחפש איך לקנותCrypTalk? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש CrypTalkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TALK למטבעות מקומיים

1 CrypTalk(TALK) ל VND
3,157.8
1 CrypTalk(TALK) ל AUD
A$0.1836
1 CrypTalk(TALK) ל GBP
0.0888
1 CrypTalk(TALK) ל EUR
0.102
1 CrypTalk(TALK) ל USD
$0.12
1 CrypTalk(TALK) ל MYR
RM0.504
1 CrypTalk(TALK) ל TRY
4.92
1 CrypTalk(TALK) ל JPY
¥17.64
1 CrypTalk(TALK) ל ARS
ARS$161.0736
1 CrypTalk(TALK) ל RUB
9.6828
1 CrypTalk(TALK) ל INR
10.5048
1 CrypTalk(TALK) ל IDR
Rp1,935.4836
1 CrypTalk(TALK) ל KRW
166.6656
1 CrypTalk(TALK) ל PHP
6.7992
1 CrypTalk(TALK) ל EGP
￡E.5.8224
1 CrypTalk(TALK) ל BRL
R$0.648
1 CrypTalk(TALK) ל CAD
C$0.1656
1 CrypTalk(TALK) ל BDT
14.5992
1 CrypTalk(TALK) ל NGN
183.486
1 CrypTalk(TALK) ל COP
$481.9272
1 CrypTalk(TALK) ל ZAR
R.2.1084
1 CrypTalk(TALK) ל UAH
4.974
1 CrypTalk(TALK) ל VES
Bs16.8
1 CrypTalk(TALK) ל CLP
$115.2
1 CrypTalk(TALK) ל PKR
Rs34.0224
1 CrypTalk(TALK) ל KZT
64.2048
1 CrypTalk(TALK) ל THB
฿3.8904
1 CrypTalk(TALK) ל TWD
NT$3.6504
1 CrypTalk(TALK) ל AED
د.إ0.4404
1 CrypTalk(TALK) ל CHF
Fr0.096
1 CrypTalk(TALK) ל HKD
HK$0.9372
1 CrypTalk(TALK) ל AMD
֏45.9408
1 CrypTalk(TALK) ל MAD
.د.م1.08
1 CrypTalk(TALK) ל MXN
$2.2284
1 CrypTalk(TALK) ל SAR
ريال0.45
1 CrypTalk(TALK) ל PLN
0.4368
1 CrypTalk(TALK) ל RON
лв0.5184
1 CrypTalk(TALK) ל SEK
kr1.1436
1 CrypTalk(TALK) ל BGN
лв0.2004
1 CrypTalk(TALK) ל HUF
Ft40.7736
1 CrypTalk(TALK) ל CZK
2.5188
1 CrypTalk(TALK) ל KWD
د.ك0.0366
1 CrypTalk(TALK) ל ILS
0.4032
1 CrypTalk(TALK) ל AOA
Kz109.3884
1 CrypTalk(TALK) ל BHD
.د.ب0.04524
1 CrypTalk(TALK) ל BMD
$0.12
1 CrypTalk(TALK) ל DKK
kr0.7656
1 CrypTalk(TALK) ל HNL
L3.1416
1 CrypTalk(TALK) ל MUR
5.4768
1 CrypTalk(TALK) ל NAD
$2.1036
1 CrypTalk(TALK) ל NOK
kr1.2096
1 CrypTalk(TALK) ל NZD
$0.204
1 CrypTalk(TALK) ל PAB
B/.0.12
1 CrypTalk(TALK) ל PGK
K0.5064
1 CrypTalk(TALK) ל QAR
ر.ق0.4356
1 CrypTalk(TALK) ל RSD
дин.12.024

CrypTalk מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של CrypTalk, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCrypTalk הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על CrypTalk

כמה שווה CrypTalk (TALK) היום?
החי TALKהמחיר ב USD הוא 0.12 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TALK ל USD?
המחיר הנוכחי של TALK ל USD הוא $ 0.12. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CrypTalk?
שווי השוק של TALK הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TALK?
ההיצע במחזור של TALK הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TALK?
‏‏TALK השיג מחיר שיא (ATH) של 1.8604759864836986 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TALK?
TALK ‏‏רשם מחירATL של 0.005976865704989182 USD.
מהו נפח המסחר של TALK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TALK הוא $ 728.27 USD.
האם TALK יעלה השנה?
TALK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TALK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
הצג עוד

