TARS Protocol סֵמֶל

TARS Protocol מְחִיר(TAI)

1 TAI ל USDמחיר חי:

$0.06611
$0.06611$0.06611
-7.97%1D
USD
TARS Protocol (TAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:18:17 (UTC+8)

TARS Protocol (TAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.06511
$ 0.06511$ 0.06511
24 שעות נמוך
$ 0.07287
$ 0.07287$ 0.07287
גבוה 24 שעות

$ 0.06511
$ 0.06511$ 0.06511

$ 0.07287
$ 0.07287$ 0.07287

$ 0.49410794501545524
$ 0.49410794501545524$ 0.49410794501545524

$ 0.02315821757289225
$ 0.02315821757289225$ 0.02315821757289225

-2.06%

-7.96%

+11.07%

+11.07%

TARS Protocol (TAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.06611. במהלך 24 השעות האחרונות, TAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.06511 לבין שיא של $ 0.07287, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.49410794501545524, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02315821757289225.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAI השתנה ב -2.06% במהלך השעה האחרונה, -7.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TARS Protocol (TAI) מידע שוק

No.509

$ 58.98M
$ 58.98M$ 58.98M

$ 199.40K
$ 199.40K$ 199.40K

$ 66.11M
$ 66.11M$ 66.11M

892.19M
892.19M 892.19M

999,999,988
999,999,988 999,999,988

892,189,753.9
892,189,753.9 892,189,753.9

89.21%

SOL

שווי השוק הנוכחי של TARS Protocol הוא $ 58.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 199.40K. ההיצע במחזור של TAI הוא 892.19M, עם היצע כולל של 892189753.9. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.11M.

TARS Protocol (TAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של TARS Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0057253-7.96%
30 ימים$ -0.00482-6.80%
60 ימים$ -0.01826-21.65%
90 ימים$ -0.075-53.16%
TARS Protocol שינוי מחיר היום

היום,TAI רשם שינוי של $ -0.0057253 (-7.96%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

TARS Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00482 (-6.80%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

TARS Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TAI ראה שינוי של $ -0.01826 (-21.65%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

TARS Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.075 (-53.16%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TARS Protocol (TAI)?

בדוק את TARS Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTARS Protocol (TAI)

TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.

TARS Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול TARS Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים TARS Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTARS Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

TARS Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TARS Protocol (TAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TARS Protocol (TAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TARS Protocol.

בדוק את TARS Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

TARS Protocol (TAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TARS Protocol (TAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות TARS Protocol (TAI)

מחפש איך לקנותTARS Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש TARS Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TAI למטבעות מקומיים

1 TARS Protocol(TAI) ל VND
1,739.68465
1 TARS Protocol(TAI) ל AUD
A$0.1011483
1 TARS Protocol(TAI) ל GBP
0.0489214
1 TARS Protocol(TAI) ל EUR
0.0561935
1 TARS Protocol(TAI) ל USD
$0.06611
1 TARS Protocol(TAI) ל MYR
RM0.277662
1 TARS Protocol(TAI) ל TRY
2.71051
1 TARS Protocol(TAI) ל JPY
¥9.71817
1 TARS Protocol(TAI) ל ARS
ARS$88.7381308
1 TARS Protocol(TAI) ל RUB
5.3344159
1 TARS Protocol(TAI) ל INR
5.7872694
1 TARS Protocol(TAI) ל IDR
Rp1,066.2901733
1 TARS Protocol(TAI) ל KRW
91.8188568
1 TARS Protocol(TAI) ל PHP
3.7457926
1 TARS Protocol(TAI) ל EGP
￡E.3.2076572
1 TARS Protocol(TAI) ל BRL
R$0.356994
1 TARS Protocol(TAI) ל CAD
C$0.0912318
1 TARS Protocol(TAI) ל BDT
8.0429426
1 TARS Protocol(TAI) ל NGN
101.0854955
1 TARS Protocol(TAI) ל COP
$265.5017266
1 TARS Protocol(TAI) ל ZAR
R.1.1615527
1 TARS Protocol(TAI) ל UAH
2.7402595
1 TARS Protocol(TAI) ל VES
Bs9.2554
1 TARS Protocol(TAI) ל CLP
$63.4656
1 TARS Protocol(TAI) ל PKR
Rs18.7435072
1 TARS Protocol(TAI) ל KZT
35.3714944
1 TARS Protocol(TAI) ל THB
฿2.1432862
1 TARS Protocol(TAI) ל TWD
NT$2.0110662
1 TARS Protocol(TAI) ל AED
د.إ0.2426237
1 TARS Protocol(TAI) ל CHF
Fr0.052888
1 TARS Protocol(TAI) ל HKD
HK$0.5163191
1 TARS Protocol(TAI) ל AMD
֏25.3095524
1 TARS Protocol(TAI) ל MAD
.د.م0.59499
1 TARS Protocol(TAI) ל MXN
$1.2276627
1 TARS Protocol(TAI) ל SAR
ريال0.2479125
1 TARS Protocol(TAI) ל PLN
0.2406404
1 TARS Protocol(TAI) ל RON
лв0.2855952
1 TARS Protocol(TAI) ל SEK
kr0.6300283
1 TARS Protocol(TAI) ל BGN
лв0.1104037
1 TARS Protocol(TAI) ל HUF
Ft22.4628558
1 TARS Protocol(TAI) ל CZK
1.3876489
1 TARS Protocol(TAI) ל KWD
د.ك0.02016355
1 TARS Protocol(TAI) ל ILS
0.2221296
1 TARS Protocol(TAI) ל AOA
Kz60.2638927
1 TARS Protocol(TAI) ל BHD
.د.ب0.02492347
1 TARS Protocol(TAI) ל BMD
$0.06611
1 TARS Protocol(TAI) ל DKK
kr0.4217818
1 TARS Protocol(TAI) ל HNL
L1.7307598
1 TARS Protocol(TAI) ל MUR
3.0172604
1 TARS Protocol(TAI) ל NAD
$1.1589083
1 TARS Protocol(TAI) ל NOK
kr0.6663888
1 TARS Protocol(TAI) ל NZD
$0.112387
1 TARS Protocol(TAI) ל PAB
B/.0.06611
1 TARS Protocol(TAI) ל PGK
K0.2789842
1 TARS Protocol(TAI) ל QAR
ر.ق0.2399793
1 TARS Protocol(TAI) ל RSD
дин.6.624222

TARS Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של TARS Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTARS Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על TARS Protocol

כמה שווה TARS Protocol (TAI) היום?
החי TAIהמחיר ב USD הוא 0.06611 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TAI ל USD?
המחיר הנוכחי של TAI ל USD הוא $ 0.06611. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TARS Protocol?
שווי השוק של TAI הוא $ 58.98M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TAI?
ההיצע במחזור של TAI הוא 892.19M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TAI?
‏‏TAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.49410794501545524 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TAI?
TAI ‏‏רשם מחירATL של 0.02315821757289225 USD.
מהו נפח המסחר של TAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TAI הוא $ 199.40K USD.
האם TAI יעלה השנה?
TAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:18:17 (UTC+8)

TARS Protocol (TAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

