TARS Protocol (TAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.06611. במהלך 24 השעות האחרונות, TAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.06511 לבין שיא של $ 0.07287, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.49410794501545524, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02315821757289225.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAI השתנה ב -2.06% במהלך השעה האחרונה, -7.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
TARS Protocol (TAI) מידע שוק
No.509
$ 58.98M
$ 199.40K
$ 66.11M
892.19M
999,999,988
892,189,753.9
89.21%
SOL
שווי השוק הנוכחי של TARS Protocol הוא $ 58.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 199.40K. ההיצע במחזור של TAI הוא 892.19M, עם היצע כולל של 892189753.9. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.11M.
TARS Protocol (TAI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של TARS Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0057253
-7.96%
30 ימים
$ -0.00482
-6.80%
60 ימים
$ -0.01826
-21.65%
90 ימים
$ -0.075
-53.16%
TARS Protocol שינוי מחיר היום
היום,TAI רשם שינוי של $ -0.0057253 (-7.96%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
TARS Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00482 (-6.80%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
TARS Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,TAI ראה שינוי של $ -0.01826 (-21.65%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
TARS Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.075 (-53.16%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TARS Protocol (TAI)?
TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.
TARS Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול TARS Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקTAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים TARS Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTARS Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
TARS Protocolתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה TARS Protocol (TAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TARS Protocol (TAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TARS Protocol.
הבנת הטוקנומיקה של TARS Protocol (TAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות TARS Protocol (TAI)
מחפש איך לקנותTARS Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש TARS Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.