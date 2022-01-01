TARS Protocol (TAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי TARS Protocol (TAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

TARS Protocol (TAI) מידע TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3. אתר רשמי: https://tars.pro/ מסמך לבן: https://docs.tars.pro/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/Hax9LTgsQkze1YFychnBLtFH8gYbQKtKfWKKg2SP6gdD קנה TAIעכשיו!

TARS Protocol (TAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור TARS Protocol (TAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 54.33M $ 54.33M $ 54.33M ההיצע הכולל: $ 892.19M $ 892.19M $ 892.19M אספקה במחזור: $ 892.19M $ 892.19M $ 892.19M FDV (שווי מדולל מלא): $ 60.89M $ 60.89M $ 60.89M שיא כל הזמנים: $ 0.49808 $ 0.49808 $ 0.49808 שפל כל הזמנים: $ 0.02315821757289225 $ 0.02315821757289225 $ 0.02315821757289225 מחיר נוכחי: $ 0.06089 $ 0.06089 $ 0.06089 למידע נוסף על TARS Protocol (TAI) מחיר

TARS Protocol (TAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של TARS Protocol (TAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TAIטוקניומיקה, חקרו אתTAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TAI מעוניין להוסיף את TARS Protocol (TAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TAI ב-MEXC עכשיו!

TARS Protocol (TAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

TAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

