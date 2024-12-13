TAI

TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.

שֵׁםTAI

דירוגNo.551

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.34%

אספקת מחזור892,189,753.9

מקסימום היצע999,999,988

אספקה כוללת892,189,753.9

שיעור מחזור0.8921%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.49410794501545524,2024-12-13

המחיר הנמוך ביותר0.02315821757289225,2025-04-17

בלוקצ'יין ציבוריSOL

מגזר

מדיה חברתית

הצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

Loading...