Maple Finance (SYRUP) מידע Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers. אתר רשמי: https://maple.finance/ מסמך לבן: https://maplefinance.gitbook.io/maple סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x643C4E15d7d62Ad0aBeC4a9BD4b001aA3Ef52d66 קנה SYRUPעכשיו!

Maple Finance (SYRUP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Maple Finance (SYRUP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 528.61M $ 528.61M $ 528.61M ההיצע הכולל: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B אספקה במחזור: $ 1.19B $ 1.19B $ 1.19B FDV (שווי מדולל מלא): $ 531.17M $ 531.17M $ 531.17M שיא כל הזמנים: $ 0.67872 $ 0.67872 $ 0.67872 שפל כל הזמנים: $ 0.08489010973895052 $ 0.08489010973895052 $ 0.08489010973895052 מחיר נוכחי: $ 0.44254 $ 0.44254 $ 0.44254 למידע נוסף על Maple Finance (SYRUP) מחיר

Maple Finance (SYRUP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Maple Finance (SYRUP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SYRUP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SYRUPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SYRUPטוקניומיקה, חקרו אתSYRUPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Maple Finance (SYRUP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SYRUPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SYRUP עכשיו את היסטוריית המחירים!

