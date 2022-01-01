Space and Time (SXT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Space and Time (SXT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Space and Time (SXT) מידע Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block. אתר רשמי: https://www.spaceandtime.io מסמך לבן: https://spaceandtime.io/whitepaper סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xE6Bfd33F52d82Ccb5b37E16D3dD81f9FFDAbB195 קנה SXTעכשיו!

Space and Time (SXT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Space and Time (SXT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 101.78M $ 101.78M $ 101.78M ההיצע הכולל: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B אספקה במחזור: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (שווי מדולל מלא): $ 363.50M $ 363.50M $ 363.50M שיא כל הזמנים: $ 0.2421 $ 0.2421 $ 0.2421 שפל כל הזמנים: $ 0.0590975066216163 $ 0.0590975066216163 $ 0.0590975066216163 מחיר נוכחי: $ 0.0727 $ 0.0727 $ 0.0727 למידע נוסף על Space and Time (SXT) מחיר

Space and Time (SXT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Space and Time (SXT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SXT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SXTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SXTטוקניומיקה, חקרו אתSXTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SXT מעוניין להוסיף את Space and Time (SXT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SXT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SXT ב-MEXC עכשיו!

Space and Time (SXT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SXTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SXT עכשיו את היסטוריית המחירים!

SXT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SXT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SXT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SXTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

