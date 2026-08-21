Superform מחיר היום

מחיר Superform (SUPERFORM) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.05203, עם שינוי של 0.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SUPERFORM ל ILS הוא ₪ 0.05203 לכל SUPERFORM.

Superform כרגע מדורג במקום #870 לפי שווי שוק של ₪ 9.98M, עם היצע במחזור של 191.88M SUPERFORM. ב‑24 השעות האחרונות, SUPERFORM סחר בין ₪ 0.05176 (נמוך) ל ₪ 0.0533 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.896647151543487682, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0825663131280920413.

ביצועים לטווח קצר, SUPERFORM נע ב +0.09% בשעה האחרונה ו -4.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 57.91K.

Superform (SUPERFORM) מידע שוק

דירוג No.870 שווי שוק ₪ 9.98M₪ 9.98M ₪ 9.98M נפח (24 שעות) ₪ 57.91K₪ 57.91K ₪ 57.91K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 52.03M₪ 52.03M ₪ 52.03M אספקת מחזור 191.88M 191.88M 191.88M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 19.18% בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של Superform הוא ₪ 9.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 57.91K. ההיצע במחזור של SUPERFORM הוא 191.88M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 52.03M.