עוד על STOOS

STOOS מידע על מחיר

STOOS מסמך לבן

STOOS אתר רשמי

STOOS טוקניומיקה

STOOS תחזית מחיר

STOOS היסטוריה

STOOS מדריך קנייה

STOOSממיר מטבעות לפיאט

STOOS ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

STO Chain סֵמֶל

STO Chain מְחִיר(STOOS)

1 STOOS ל USDמחיר חי:

$1.4969
$1.4969$1.4969
+0.34%1D
USD
STO Chain (STOOS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:31:43 (UTC+8)

STO Chain (STOOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.4804
$ 1.4804$ 1.4804
24 שעות נמוך
$ 1.5008
$ 1.5008$ 1.5008
גבוה 24 שעות

$ 1.4804
$ 1.4804$ 1.4804

$ 1.5008
$ 1.5008$ 1.5008

$ 1.5021813793454721
$ 1.5021813793454721$ 1.5021813793454721

$ 0.001199788248221579
$ 0.001199788248221579$ 0.001199788248221579

+0.36%

+0.34%

+2.44%

+2.44%

STO Chain (STOOS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.4975. במהלך 24 השעות האחרונות, STOOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.4804 לבין שיא של $ 1.5008, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STOOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.5021813793454721, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001199788248221579.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STOOS השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, +0.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

STO Chain (STOOS) מידע שוק

No.3595

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 94.88K
$ 94.88K$ 94.88K

$ 1.50B
$ 1.50B$ 1.50B

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

KLAY

שווי השוק הנוכחי של STO Chain הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 94.88K. ההיצע במחזור של STOOS הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.50B.

STO Chain (STOOS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של STO Chainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.005072+0.34%
30 ימים$ +0.2112+16.41%
60 ימים$ +0.5035+50.65%
90 ימים$ +0.8572+133.87%
STO Chain שינוי מחיר היום

היום,STOOS רשם שינוי של $ +0.005072 (+0.34%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

STO Chain שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.2112 (+16.41%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

STO Chain שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,STOOS ראה שינוי של $ +0.5035 (+50.65%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

STO Chain שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.8572 (+133.87%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של STO Chain (STOOS)?

בדוק את STO Chain עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSTO Chain (STOOS)

STO Chain aims to be the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments and provide access to digital assets worldwide.

STO Chain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול STO Chainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSTOOS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים STO Chainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSTO Chain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

STO Chainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה STO Chain (STOOS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות STO Chain (STOOS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור STO Chain.

בדוק את STO Chain תחזית המחיר עכשיו‏!

STO Chain (STOOS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של STO Chain (STOOS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STOOS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות STO Chain (STOOS)

מחפש איך לקנותSTO Chain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש STO Chainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

STOOS למטבעות מקומיים

1 STO Chain(STOOS) ל VND
39,406.7125
1 STO Chain(STOOS) ל AUD
A$2.30615
1 STO Chain(STOOS) ל GBP
1.10815
1 STO Chain(STOOS) ל EUR
1.272875
1 STO Chain(STOOS) ל USD
$1.4975
1 STO Chain(STOOS) ל MYR
RM6.2895
1 STO Chain(STOOS) ל TRY
61.36755
1 STO Chain(STOOS) ל JPY
¥220.1325
1 STO Chain(STOOS) ל ARS
ARS$1,978.1975
1 STO Chain(STOOS) ל RUB
120.6985
1 STO Chain(STOOS) ל INR
131.106125
1 STO Chain(STOOS) ל IDR
Rp24,153.222425
1 STO Chain(STOOS) ל KRW
2,079.8478
1 STO Chain(STOOS) ל PHP
84.983125
1 STO Chain(STOOS) ל EGP
￡E.72.6587
1 STO Chain(STOOS) ל BRL
R$8.1464
1 STO Chain(STOOS) ל CAD
C$2.06655
1 STO Chain(STOOS) ל BDT
180.50865
1 STO Chain(STOOS) ל NGN
2,286.248225
1 STO Chain(STOOS) ל COP
$5,990
1 STO Chain(STOOS) ל ZAR
R.26.251175
1 STO Chain(STOOS) ל UAH
61.3376
1 STO Chain(STOOS) ל VES
Bs209.65
1 STO Chain(STOOS) ל CLP
$1,436.1025
1 STO Chain(STOOS) ל PKR
Rs421.111975
1 STO Chain(STOOS) ל KZT
797.8081
1 STO Chain(STOOS) ל THB
฿48.5789
1 STO Chain(STOOS) ל TWD
NT$45.6438
1 STO Chain(STOOS) ל AED
د.إ5.495825
1 STO Chain(STOOS) ל CHF
Fr1.198
1 STO Chain(STOOS) ל HKD
HK$11.695475
1 STO Chain(STOOS) ל AMD
֏567.0134
1 STO Chain(STOOS) ל MAD
.د.م13.432575
1 STO Chain(STOOS) ל MXN
$27.9134
1 STO Chain(STOOS) ל SAR
ريال5.615625
1 STO Chain(STOOS) ל PLN
5.4509
1 STO Chain(STOOS) ל RON
лв6.4692
1 STO Chain(STOOS) ל SEK
kr14.2562
1 STO Chain(STOOS) ל BGN
лв2.500825
1 STO Chain(STOOS) ל HUF
Ft509.344675
1 STO Chain(STOOS) ל CZK
31.4475
1 STO Chain(STOOS) ל KWD
د.ك0.4567375
1 STO Chain(STOOS) ל ILS
5.06155
1 STO Chain(STOOS) ל AOA
Kz1,365.076075
1 STO Chain(STOOS) ל BHD
.د.ب0.5645575
1 STO Chain(STOOS) ל BMD
$1.4975
1 STO Chain(STOOS) ל DKK
kr9.55405
1 STO Chain(STOOS) ל HNL
L38.830175
1 STO Chain(STOOS) ל MUR
68.3459
1 STO Chain(STOOS) ל NAD
$26.1763
1 STO Chain(STOOS) ל NOK
kr15.1547
1 STO Chain(STOOS) ל NZD
$2.54575
1 STO Chain(STOOS) ל PAB
B/.1.4975
1 STO Chain(STOOS) ל PGK
K6.25955
1 STO Chain(STOOS) ל QAR
ر.ق5.405975
1 STO Chain(STOOS) ל RSD
дин.150.07945

STO Chain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של STO Chain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSTO Chain הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על STO Chain

כמה שווה STO Chain (STOOS) היום?
החי STOOSהמחיר ב USD הוא 1.4975 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STOOS ל USD?
המחיר הנוכחי של STOOS ל USD הוא $ 1.4975. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של STO Chain?
שווי השוק של STOOS הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STOOS?
ההיצע במחזור של STOOS הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STOOS?
‏‏STOOS השיג מחיר שיא (ATH) של 1.5021813793454721 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STOOS?
STOOS ‏‏רשם מחירATL של 0.001199788248221579 USD.
מהו נפח המסחר של STOOS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STOOS הוא $ 94.88K USD.
האם STOOS יעלה השנה?
STOOS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STOOS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:31:43 (UTC+8)

STO Chain (STOOS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

STOOS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

STOOS
STOOS
USD
USD

1 STOOS = 1.4975 USD

מסחרSTOOS

USDTSTOOS
$1.4969
$1.4969$1.4969
+0.28%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד