StarHeroes מחיר היום

מחיר StarHeroes (STARHEROES) בזמן אמת היום הוא $ 0.003539, עם שינוי של 0.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STARHEROES ל USD הוא $ 0.003539 לכל STARHEROES.

StarHeroes כרגע מדורג במקום #2206 לפי שווי שוק של $ 779.99K, עם היצע במחזור של 220.40M STARHEROES. ב‑24 השעות האחרונות, STARHEROES סחר בין $ 0.003334 (נמוך) ל $ 0.003652 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.3053024632863512, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00283335761097623.

ביצועים לטווח קצר, STARHEROES נע ב -0.12% בשעה האחרונה ו +1.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 83.71K.

StarHeroes (STARHEROES) מידע שוק

דירוג No.2206 שווי שוק $ 779.99K$ 779.99K $ 779.99K נפח (24 שעות) $ 83.71K$ 83.71K $ 83.71K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.48M$ 2.48M $ 2.48M אספקת מחזור 220.40M 220.40M 220.40M מקסימום היצע 700,000,000 700,000,000 700,000,000 אספקה כוללת 566,308,840.9495523 566,308,840.9495523 566,308,840.9495523 שיעור מחזור 31.48% בלוקצ'יין ציבורי ARB

שווי השוק הנוכחי של StarHeroes הוא $ 779.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 83.71K. ההיצע במחזור של STARHEROES הוא 220.40M, עם היצע כולל של 566308840.9495523. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.48M.