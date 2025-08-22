עוד על SRDS

SRDS מידע על מחיר

SRDS מסמך לבן

SRDS אתר רשמי

SRDS טוקניומיקה

SRDS תחזית מחיר

SRDS היסטוריה

SRDS מדריך קנייה

SRDSממיר מטבעות לפיאט

SRDS ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Sardis Network סֵמֶל

Sardis Network מְחִיר(SRDS)

1 SRDS ל USDמחיר חי:

$0,03512
$0,03512$0,03512
-%1,891D
USD
Sardis Network (SRDS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:42:41 (UTC+8)

Sardis Network (SRDS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0,0317
$ 0,0317$ 0,0317
24 שעות נמוך
$ 0,04
$ 0,04$ 0,04
גבוה 24 שעות

$ 0,0317
$ 0,0317$ 0,0317

$ 0,04
$ 0,04$ 0,04

--
----

--
----

-%0,03

-%1,89

+%9,44

+%9,44

Sardis Network (SRDS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0,03511. במהלך 24 השעות האחרונות, SRDS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0,0317 לבין שיא של $ 0,04, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SRDSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SRDS השתנה ב -%0,03 במהלך השעה האחרונה, -%1,89 במהלך 24 השעות האחרונות, ו+%9,44 ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sardis Network (SRDS) מידע שוק

--
----

$ 57,21K
$ 57,21K$ 57,21K

$ 11,03M
$ 11,03M$ 11,03M

--
----

314.149.265
314.149.265 314.149.265

SRDS

שווי השוק הנוכחי של Sardis Network הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57,21K. ההיצע במחזור של SRDS הוא --, עם היצע כולל של 314149265. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11,03M.

Sardis Network (SRDS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Sardis Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0,0006766-%1,89
30 ימים$ +0,01782+%103,06
60 ימים$ +0,02444+%229,05
90 ימים$ +0,02435+%226,30
Sardis Network שינוי מחיר היום

היום,SRDS רשם שינוי של $ -0,0006766 (-%1,89), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Sardis Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0,01782 (+%103,06), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Sardis Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SRDS ראה שינוי של $ +0,02444 (+%229,05), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Sardis Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0,02435 (+%226,30), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Sardis Network (SRDS)?

בדוק את Sardis Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSardis Network (SRDS)

Sardis Layer-1 blockchain ecosystem is a game-changer for the financial industry and beyond. With its revolutionary horizontal scaling technology, low gas fees, and hPoS consensus protocol, Sardis offers a unique and efficient platform for developers and users alike. Sardis ecosystem offers a complete financial solution for daily life use of the blockchain with its native projects Forex and Social Payment app. Whether you're an investor, developer, or regular user, Sardis has something to offer.

Sardis Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Sardis Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSRDS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Sardis Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSardis Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Sardis Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sardis Network (SRDS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sardis Network (SRDS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sardis Network.

בדוק את Sardis Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Sardis Network (SRDS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sardis Network (SRDS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SRDS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Sardis Network (SRDS)

מחפש איך לקנותSardis Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Sardis Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SRDS למטבעות מקומיים

1 Sardis Network(SRDS) ל VND
923,91965
1 Sardis Network(SRDS) ל AUD
A$0,0537183
1 Sardis Network(SRDS) ל GBP
0,0259814
1 Sardis Network(SRDS) ל EUR
0,0298435
1 Sardis Network(SRDS) ל USD
$0,03511
1 Sardis Network(SRDS) ל MYR
RM0,147462
1 Sardis Network(SRDS) ל TRY
1,43951
1 Sardis Network(SRDS) ל JPY
¥5,16117
1 Sardis Network(SRDS) ל ARS
ARS$46,38031
1 Sardis Network(SRDS) ל RUB
2,8386435
1 Sardis Network(SRDS) ל INR
3,0749338
1 Sardis Network(SRDS) ל IDR
Rp575,5736784
1 Sardis Network(SRDS) ל KRW
48,6961656
1 Sardis Network(SRDS) ל PHP
1,9882793
1 Sardis Network(SRDS) ל EGP
￡E.1,7031861
1 Sardis Network(SRDS) ל BRL
R$0,1902962
1 Sardis Network(SRDS) ל CAD
C$0,0484518
1 Sardis Network(SRDS) ל BDT
4,2714826
1 Sardis Network(SRDS) ל NGN
53,6849455
1 Sardis Network(SRDS) ל COP
$141,0038666
1 Sardis Network(SRDS) ל ZAR
R.0,6158294
1 Sardis Network(SRDS) ל UAH
1,4553095
1 Sardis Network(SRDS) ל VES
Bs4,9154
1 Sardis Network(SRDS) ל CLP
$33,67049
1 Sardis Network(SRDS) ל PKR
Rs9,9543872
1 Sardis Network(SRDS) ל KZT
18,7852544
1 Sardis Network(SRDS) ל THB
฿1,1386173
1 Sardis Network(SRDS) ל TWD
NT$1,0690995
1 Sardis Network(SRDS) ל AED
د.إ0,1288537
1 Sardis Network(SRDS) ל CHF
Fr0,028088
1 Sardis Network(SRDS) ל HKD
HK$0,2742091
1 Sardis Network(SRDS) ל AMD
֏13,4057002
1 Sardis Network(SRDS) ל MAD
.د.م0,31599
1 Sardis Network(SRDS) ל MXN
$0,6544504
1 Sardis Network(SRDS) ל SAR
ريال0,1316625
1 Sardis Network(SRDS) ל PLN
0,1278004
1 Sardis Network(SRDS) ל RON
лв0,1516752
1 Sardis Network(SRDS) ל SEK
kr0,3342472
1 Sardis Network(SRDS) ל BGN
лв0,0586337
1 Sardis Network(SRDS) ל HUF
Ft11,9381022
1 Sardis Network(SRDS) ל CZK
0,7369589
1 Sardis Network(SRDS) ל KWD
د.ك0,01070855
1 Sardis Network(SRDS) ל ILS
0,1183207
1 Sardis Network(SRDS) ל AOA
Kz32,0052227
1 Sardis Network(SRDS) ל BHD
.د.ب0,01323647
1 Sardis Network(SRDS) ל BMD
$0,03511
1 Sardis Network(SRDS) ל DKK
kr0,2240018
1 Sardis Network(SRDS) ל HNL
L0,9191798
1 Sardis Network(SRDS) ל MUR
1,6024204
1 Sardis Network(SRDS) ל NAD
$0,6154783
1 Sardis Network(SRDS) ל NOK
kr0,3542599
1 Sardis Network(SRDS) ל NZD
$0,059687
1 Sardis Network(SRDS) ל PAB
B/.0,03511
1 Sardis Network(SRDS) ל PGK
K0,1481642
1 Sardis Network(SRDS) ל QAR
ر.ق0,1274493
1 Sardis Network(SRDS) ל RSD
дин.3,5173198

Sardis Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Sardis Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSardis Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Sardis Network

כמה שווה Sardis Network (SRDS) היום?
החי SRDSהמחיר ב USD הוא 0,03511 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SRDS ל USD?
המחיר הנוכחי של SRDS ל USD הוא $ 0,03511. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sardis Network?
שווי השוק של SRDS הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SRDS?
ההיצע במחזור של SRDS הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SRDS?
‏‏SRDS השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SRDS?
SRDS ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של SRDS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SRDS הוא $ 57,21K USD.
האם SRDS יעלה השנה?
SRDS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SRDS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:42:41 (UTC+8)

Sardis Network (SRDS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SRDS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SRDS
SRDS
USD
USD

1 SRDS = 0,03511 USD

מסחרSRDS

USDTSRDS
$0,03512
$0,03512$0,03512
-%1,95

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד