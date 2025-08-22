Sardis Network (SRDS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0,03511. במהלך 24 השעות האחרונות, SRDS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0,0317 לבין שיא של $ 0,04, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SRDSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SRDS השתנה ב -%0,03 במהלך השעה האחרונה, -%1,89 במהלך 24 השעות האחרונות, ו+%9,44 ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Sardis Network (SRDS) מידע שוק
--
----
$ 57,21K
$ 57,21K$ 57,21K
$ 11,03M
$ 11,03M$ 11,03M
--
----
314.149.265
314.149.265 314.149.265
SRDS
שווי השוק הנוכחי של Sardis Network הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57,21K. ההיצע במחזור של SRDS הוא --, עם היצע כולל של 314149265. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11,03M.
Sardis Network (SRDS) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Sardis Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0,0006766
-%1,89
30 ימים
$ +0,01782
+%103,06
60 ימים
$ +0,02444
+%229,05
90 ימים
$ +0,02435
+%226,30
Sardis Network שינוי מחיר היום
היום,SRDS רשם שינוי של $ -0,0006766 (-%1,89), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Sardis Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0,01782 (+%103,06), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Sardis Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SRDS ראה שינוי של $ +0,02444 (+%229,05), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Sardis Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0,02435 (+%226,30), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Sardis Network (SRDS)?
Sardis Layer-1 blockchain ecosystem is a game-changer for the financial industry and beyond. With its revolutionary horizontal scaling technology, low gas fees, and hPoS consensus protocol, Sardis offers a unique and efficient platform for developers and users alike. Sardis ecosystem offers a complete financial solution for daily life use of the blockchain with its native projects Forex and Social Payment app. Whether you're an investor, developer, or regular user, Sardis has something to offer.
Sardis Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Sardis Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקSRDS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Sardis Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSardis Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Sardis Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Sardis Network (SRDS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sardis Network (SRDS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sardis Network.
הבנת הטוקנומיקה של Sardis Network (SRDS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SRDS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Sardis Network (SRDS)
מחפש איך לקנותSardis Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Sardis Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.