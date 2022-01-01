Sardis Network (SRDS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Sardis Network (SRDS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Sardis Network (SRDS) מידע Sardis Layer-1 blockchain ecosystem is a game-changer for the financial industry and beyond. With its revolutionary horizontal scaling technology, low gas fees, and hPoS consensus protocol, Sardis offers a unique and efficient platform for developers and users alike. Sardis ecosystem offers a complete financial solution for daily life use of the blockchain with its native projects Forex and Social Payment app. Whether you're an investor, developer, or regular user, Sardis has something to offer. אתר רשמי: https://mysardis.com/ מסמך לבן: https://mysardis.com/sardis/assets/sardis/WhitepaperSardismin.pdf סייר בלוקים: https://payment-mainnet.sardisnetwork.com/ קנה SRDSעכשיו!

Sardis Network (SRDS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Sardis Network (SRDS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 314.15M $ 314.15M $ 314.15M אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 9.47M $ 9.47M $ 9.47M שיא כל הזמנים: $ 0.126 $ 0.126 $ 0.126 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.03013 $ 0.03013 $ 0.03013 למידע נוסף על Sardis Network (SRDS) מחיר

Sardis Network (SRDS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Sardis Network (SRDS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SRDS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SRDSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SRDSטוקניומיקה, חקרו אתSRDSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SRDS מעוניין להוסיף את Sardis Network (SRDS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SRDS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SRDS ב-MEXC עכשיו!

Sardis Network (SRDS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SRDSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SRDS עכשיו את היסטוריית המחירים!

SRDS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SRDS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SRDS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SRDSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

