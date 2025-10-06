Spotify מחיר היום

מחיר Spotify (SPOTON) בזמן אמת היום הוא $ 636.61, עם שינוי של 0.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPOTON ל USD הוא $ 636.61 לכל SPOTON.

Spotify כרגע מדורג במקום #2271 לפי שווי שוק של $ 675.02K, עם היצע במחזור של 1.06K SPOTON. ב‑24 השעות האחרונות, SPOTON סחר בין $ 631.66 (נמוך) ל $ 644.87 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 743.2286807442033, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 608.7267130928992.

ביצועים לטווח קצר, SPOTON נע ב +0.04% בשעה האחרונה ו +2.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 77.37K.

Spotify (SPOTON) מידע שוק

דירוג No.2271 שווי שוק $ 675.02K$ 675.02K $ 675.02K נפח (24 שעות) $ 77.37K$ 77.37K $ 77.37K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 675.02K$ 675.02K $ 675.02K אספקת מחזור 1.06K 1.06K 1.06K אספקה כוללת 1,060.3322131 1,060.3322131 1,060.3322131 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Spotify הוא $ 675.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 77.37K. ההיצע במחזור של SPOTON הוא 1.06K, עם היצע כולל של 1060.3322131. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 675.02K.