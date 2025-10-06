Illusion of Life מחיר היום

מחיר Illusion of Life (SPARK) בזמן אמת היום הוא $ 0.001729, עם שינוי של 7.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPARK ל USD הוא $ 0.001729 לכל SPARK.

Illusion of Life כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SPARK. ב‑24 השעות האחרונות, SPARK סחר בין $ 0.001646 (נמוך) ל $ 0.002126 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, SPARK נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -40.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 58.08K.

Illusion of Life (SPARK) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 58.08K$ 58.08K $ 58.08K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Illusion of Life הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.08K. ההיצע במחזור של SPARK הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.