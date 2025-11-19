Illusion of Life (SPARK) תחזית מחיר (USD)

קבל Illusion of Life תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SPARK יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Illusion of Life
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Illusion of Life חיזוי מחיר
$0.002101
$0.002101$0.002101
+9.65%
USD
מַמָשִׁי
נְבוּאָה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 00:55:10 (UTC+8)

Illusion of Life תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Illusion of Life (SPARK) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Illusion of Life ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002101 בשנת 2025.

Illusion of Life (SPARK) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Illusion of Life ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002206 בשנת 2026.

Illusion of Life (SPARK) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SPARK הוא $ 0.002316 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Illusion of Life (SPARK) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SPARK הוא $ 0.002432 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Illusion of Life (SPARK) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SPARK הוא $ 0.002553 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Illusion of Life (SPARK) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SPARK הוא $ 0.002681 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Illusion of Life (SPARK) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Illusion of Life עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004367.

Illusion of Life (SPARK) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Illusion of Life עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.007114.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.002101
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002206
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002316
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002432
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002553
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002681
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002815
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002956
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.003104
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003259
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003422
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003593
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003773
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003961
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004159
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004367
    107.89%
הצג עוד

לטווח קצר Illusion of Life תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.002101
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.002101
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.002103
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.002109
    0.41%
Illusion of Life (SPARK) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורSPARKב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.002101. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Illusion of Life (SPARK) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSPARK , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.002101. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Illusion of Life (SPARK) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSPARK , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.002103. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Illusion of Life (SPARK) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSPARK הוא $0.002109. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Illusion of Life

$ 0.002101
$ 0.002101$ 0.002101

+9.65%

--
----

--
----

$ 56.45K
$ 56.45K$ 56.45K

--

המחיר SPARK העדכני הוא $ 0.002101. יש לו שינוי של +9.65% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 56.45Kב 24 שעות.
בנוסף, SPARK יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --.

איך לקנות Illusion of Life (SPARK)

מנסה לקנות SPARK? כעת ניתן לרכוש SPARK באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Illusion of Life ולהתחיל ב-MEXC עכשיו!

למד כיצד לקנות SPARK עכשיו

Illusion of Life מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בIllusion of Lifeדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלIllusion of Life הוא 0.002101USD. היצע במחזור של Illusion of Life(SPARK) הוא0.00 SPARK , מה שמעניק לו שווי שוק של $--.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    0.16%
    $ 0.000288
    $ 0.002107
    $ 0.001646
  • 7 ימים
    -0.22%
    $ -0.000625
    $ 0.002984
    $ 0.001646
  • 30 ימים
    -0.43%
    $ -0.001635
    $ 0.004858
    $ 0.001646
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Illusion of Life הראה תנועת מחירים של$0.000288 , המשקפת0.16% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Illusion of Life נסחר בשיא של $0.002984 ושפל של $0.001646. נרשם שינוי במחיר של-0.22%. מגמה אחרונה זו מציגה אתSPARK הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Illusion of Life חווה -0.43%שינוי, המשקף בערך $-0.001635 לערכו. זה מצביע על כך ש SPARK עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

בדוק את ההיסטוריה המלאה של Illusion of Life המחיר למגמות מפורטות ב MEXC

צפה SPARK בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Illusion of Life (SPARK) מודול חיזוי מחיר עובד?

Illusion of Life מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SPARKעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךIllusion of Life לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SPARK , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Illusion of Life. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSPARK .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSPARK כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Illusion of Life.

מדוע SPARK חיזוי מחירים חשוב?

SPARK תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם SPARK כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, SPARK ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של SPARK בחודש הבא?
על פי Illusion of Life (SPARK) כלי תחזית המחירים, המחיר SPARK הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 SPARK בשנת 2026?
המחיר של 1 Illusion of Life (SPARK) היום הוא $0.002101. על פי מודול התחזית שלעיל, SPARK יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של SPARK בשנת 2027?
Illusion of Life (SPARK) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SPARK עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של SPARK בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Illusion of Life (SPARK) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של SPARK בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Illusion of Life (SPARK) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 SPARK בשנת 2030?
המחיר של 1 Illusion of Life (SPARK) היום הוא $0.002101. על פי מודול התחזית שלעיל, SPARK יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי SPARK תחזית המחיר בשנת 2040?
Illusion of Life (SPARK) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SPARK עד שנת 2040.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 00:55:10 (UTC+8)

כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.