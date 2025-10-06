Smart Pocket מחיר היום

מחיר Smart Pocket (SP) בזמן אמת היום הוא $ 0.004548, עם שינוי של 8.71% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SP ל USD הוא $ 0.004548 לכל SP.

Smart Pocket כרגע מדורג במקום #1360 לפי שווי שוק של $ 4.73M, עם היצע במחזור של 1.04B SP. ב‑24 השעות האחרונות, SP סחר בין $ 0.00436 (נמוך) ל $ 0.005389 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.023315600067172444, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.002919119255657682.

ביצועים לטווח קצר, SP נע ב +0.55% בשעה האחרונה ו -35.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 218.87K.

Smart Pocket (SP) מידע שוק

דירוג No.1360 שווי שוק $ 4.73M$ 4.73M $ 4.73M נפח (24 שעות) $ 218.87K$ 218.87K $ 218.87K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 454.80M$ 454.80M $ 454.80M אספקת מחזור 1.04B 1.04B 1.04B מקסימום היצע 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 אספקה כוללת 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 שיעור מחזור 1.04% בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Smart Pocket הוא $ 4.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 218.87K. ההיצע במחזור של SP הוא 1.04B, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 454.80M.