קבל Smart Pocket תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SP יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Smart Pocket % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.004906 $0.004906 $0.004906 +1.17% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Smart Pocket תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Smart Pocket (SP) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Smart Pocket ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004906 בשנת 2025. Smart Pocket (SP) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Smart Pocket ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.005151 בשנת 2026. Smart Pocket (SP) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SP הוא $ 0.005408 עם 10.25% שיעור צמיחה. Smart Pocket (SP) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SP הוא $ 0.005679 עם 15.76% שיעור צמיחה. Smart Pocket (SP) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SP הוא $ 0.005963 עם 21.55% שיעור צמיחה. Smart Pocket (SP) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SP הוא $ 0.006261 עם 27.63% שיעור צמיחה. Smart Pocket (SP) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Smart Pocket עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.010199. Smart Pocket (SP) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Smart Pocket עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.016613. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.004906 0.00%

2026 $ 0.005151 5.00%

2027 $ 0.005408 10.25%

2028 $ 0.005679 15.76%

2029 $ 0.005963 21.55%

2030 $ 0.006261 27.63%

2031 $ 0.006574 34.01%

2032 $ 0.006903 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.007248 47.75%

2034 $ 0.007610 55.13%

2035 $ 0.007991 62.89%

2036 $ 0.008390 71.03%

2037 $ 0.008810 79.59%

2038 $ 0.009250 88.56%

2039 $ 0.009713 97.99%

2040 $ 0.010199 107.89% הצג עוד לטווח קצר Smart Pocket תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.004906 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.004906 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.004910 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.004926 0.41% Smart Pocket (SP) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSPב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.004906 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Smart Pocket (SP) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSP , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.004906 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Smart Pocket (SP) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSP , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.004910 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Smart Pocket (SP) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSP הוא $0.004926 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Smart Pocket מחיר נוכחי $ 0.004906$ 0.004906 $ 0.004906 שינוי מחיר (24 שעות) +1.17% שווי שוק $ 5.11M$ 5.11M $ 5.11M אספקת מחזור 1.04B 1.04B 1.04B נפח (24 שעות) $ 241.56K$ 241.56K $ 241.56K נפח (24 שעות) -- המחיר SP העדכני הוא $ 0.004906. יש לו שינוי של +1.17% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 241.56Kב 24 שעות. בנוסף, SP יש כמות במעגל של 1.04B ושווי שוק כולל של $ 5.11M. צפה SP במחיר חי

Smart Pocket מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSmart Pocketדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSmart Pocket הוא 0.004906USD. היצע במחזור של Smart Pocket(SP) הוא 0.00 SP , מה שמעניק לו שווי שוק של $5.11M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.02% $ -0.000114 $ 0.00502 $ 0.00436

7 ימים -0.31% $ -0.002281 $ 0.009901 $ 0.00436

30 ימים -0.57% $ -0.006718 $ 0.01525 $ 0.00436 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Smart Pocket הראה תנועת מחירים של $-0.000114 , המשקפת -0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Smart Pocket נסחר בשיא של $0.009901 ושפל של $0.00436 . נרשם שינוי במחיר של -0.31% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSP הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Smart Pocket חווה -0.57% שינוי, המשקף בערך $-0.006718 לערכו. זה מצביע על כך ש SP עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Smart Pocket המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה SP בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Smart Pocket (SP) מודול חיזוי מחיר עובד? Smart Pocket מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SPעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSmart Pocket לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SP , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Smart Pocket. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSP . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSP כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Smart Pocket.

מדוע SP חיזוי מחירים חשוב?

SP תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם SP כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, SP ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של SP בחודש הבא? על פי Smart Pocket (SP) כלי תחזית המחירים, המחיר SP הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 SP בשנת 2026? המחיר של 1 Smart Pocket (SP) היום הוא $0.004906 . על פי מודול התחזית שלעיל, SP יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של SP בשנת 2027? Smart Pocket (SP) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SP עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של SP בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Smart Pocket (SP) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של SP בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Smart Pocket (SP) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 SP בשנת 2030? המחיר של 1 Smart Pocket (SP) היום הוא $0.004906 . על פי מודול התחזית שלעיל, SP יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי SP תחזית המחיר בשנת 2040? Smart Pocket (SP) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SP עד שנת 2040.