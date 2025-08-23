עוד על SOSO

SoSoValue סֵמֶל

SoSoValue מְחִיר(SOSO)

1 SOSO ל USDמחיר חי:

$0.5353
$0.5353$0.5353
-0.94%1D
USD
SoSoValue (SOSO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:02:07 (UTC+8)

SoSoValue (SOSO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.5315
$ 0.5315$ 0.5315
24 שעות נמוך
$ 0.5498
$ 0.5498$ 0.5498
גבוה 24 שעות

$ 0.5315
$ 0.5315$ 0.5315

$ 0.5498
$ 0.5498$ 0.5498

$ 0.7679497730144123
$ 0.7679497730144123$ 0.7679497730144123

$ 0.359832124129385
$ 0.359832124129385$ 0.359832124129385

0.00%

-0.94%

-1.24%

-1.24%

SoSoValue (SOSO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.5353. במהלך 24 השעות האחרונות, SOSO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.5315 לבין שיא של $ 0.5498, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOSOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.7679497730144123, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.359832124129385.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOSO השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SoSoValue (SOSO) מידע שוק

No.514

$ 61.63M
$ 61.63M$ 61.63M

$ 1.98K
$ 1.98K$ 1.98K

$ 535.30M
$ 535.30M$ 535.30M

115.13M
115.13M 115.13M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

11.51%

ETH

שווי השוק הנוכחי של SoSoValue הוא $ 61.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.98K. ההיצע במחזור של SOSO הוא 115.13M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 535.30M.

SoSoValue (SOSO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של SoSoValueהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00508-0.94%
30 ימים$ -0.0217-3.90%
60 ימים$ +0.0319+6.33%
90 ימים$ +0.0159+3.06%
SoSoValue שינוי מחיר היום

היום,SOSO רשם שינוי של $ -0.00508 (-0.94%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

SoSoValue שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0217 (-3.90%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

SoSoValue שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SOSO ראה שינוי של $ +0.0319 (+6.33%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

SoSoValue שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0159 (+3.06%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SoSoValue (SOSO)?

בדוק את SoSoValue עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSoSoValue (SOSO)

SoSoValue is an AI-powered investment and research platform that combines the efficiency of CeFi with the transparency of DeFi, addressing challenges like information overload and cross-chain asset management in the cryptocurrency market. The platform consists of two key components: AI Crypto Market Research Tool: Aggregates and analyzes vast amounts of data to deliver clear, actionable market insights. Decentralized SSI Protocol: Built on the EVM, it offers a low-barrier, high-efficiency portfolio management solution, overcoming traditional obstacles like high fees, slow settlements, and restricted market access. By integrating the strengths of CeFi and DeFi, SoSoValue enhances investment decision-making, streamlines wealth management, and helps investors capitalize on market growth opportunities.

SoSoValue זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SoSoValueההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSOSO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SoSoValueאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSoSoValue לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

SoSoValueתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SoSoValue (SOSO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SoSoValue (SOSO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SoSoValue.

בדוק את SoSoValue תחזית המחיר עכשיו‏!

SoSoValue (SOSO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SoSoValue (SOSO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOSO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות SoSoValue (SOSO)

מחפש איך לקנותSoSoValue? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש SoSoValueב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SOSO למטבעות מקומיים

SoSoValue מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של SoSoValue, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSoSoValue הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SoSoValue

כמה שווה SoSoValue (SOSO) היום?
החי SOSOהמחיר ב USD הוא 0.5353 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SOSO ל USD?
המחיר הנוכחי של SOSO ל USD הוא $ 0.5353. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SoSoValue?
שווי השוק של SOSO הוא $ 61.63M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SOSO?
ההיצע במחזור של SOSO הוא 115.13M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SOSO?
‏‏SOSO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.7679497730144123 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SOSO?
SOSO ‏‏רשם מחירATL של 0.359832124129385 USD.
מהו נפח המסחר של SOSO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SOSO הוא $ 1.98K USD.
האם SOSO יעלה השנה?
SOSO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SOSO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:02:07 (UTC+8)

SoSoValue (SOSO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

