SoSoValue (SOSO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.5353. במהלך 24 השעות האחרונות, SOSO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.5315 לבין שיא של $ 0.5498, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOSOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.7679497730144123, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.359832124129385.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOSO השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
SoSoValue (SOSO) מידע שוק
No.514
$ 61.63M
$ 61.63M$ 61.63M
$ 1.98K
$ 1.98K$ 1.98K
$ 535.30M
$ 535.30M$ 535.30M
115.13M
115.13M 115.13M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
11.51%
ETH
שווי השוק הנוכחי של SoSoValue הוא $ 61.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.98K. ההיצע במחזור של SOSO הוא 115.13M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 535.30M.
SoSoValue (SOSO) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של SoSoValueהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00508
-0.94%
30 ימים
$ -0.0217
-3.90%
60 ימים
$ +0.0319
+6.33%
90 ימים
$ +0.0159
+3.06%
SoSoValue שינוי מחיר היום
היום,SOSO רשם שינוי של $ -0.00508 (-0.94%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
SoSoValue שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0217 (-3.90%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
SoSoValue שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SOSO ראה שינוי של $ +0.0319 (+6.33%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
SoSoValue שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0159 (+3.06%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SoSoValue (SOSO)?
SoSoValue is an AI-powered investment and research platform that combines the efficiency of CeFi with the transparency of DeFi, addressing challenges like information overload and cross-chain asset management in the cryptocurrency market. The platform consists of two key components: AI Crypto Market Research Tool: Aggregates and analyzes vast amounts of data to deliver clear, actionable market insights. Decentralized SSI Protocol: Built on the EVM, it offers a low-barrier, high-efficiency portfolio management solution, overcoming traditional obstacles like high fees, slow settlements, and restricted market access. By integrating the strengths of CeFi and DeFi, SoSoValue enhances investment decision-making, streamlines wealth management, and helps investors capitalize on market growth opportunities.
SoSoValue זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SoSoValueההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקSOSO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SoSoValueאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSoSoValue לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
SoSoValueתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה SoSoValue (SOSO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SoSoValue (SOSO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SoSoValue.
הבנת הטוקנומיקה של SoSoValue (SOSO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOSO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות SoSoValue (SOSO)
מחפש איך לקנותSoSoValue? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש SoSoValueב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.