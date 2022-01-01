SoSoValue (SOSO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי SoSoValue (SOSO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

SoSoValue (SOSO) מידע SoSoValue is an AI-powered investment and research platform that combines the efficiency of CeFi with the transparency of DeFi, addressing challenges like information overload and cross-chain asset management in the cryptocurrency market. The platform consists of two key components: AI Crypto Market Research Tool: Aggregates and analyzes vast amounts of data to deliver clear, actionable market insights. Decentralized SSI Protocol: Built on the EVM, it offers a low-barrier, high-efficiency portfolio management solution, overcoming traditional obstacles like high fees, slow settlements, and restricted market access. By integrating the strengths of CeFi and DeFi, SoSoValue enhances investment decision-making, streamlines wealth management, and helps investors capitalize on market growth opportunities. אתר רשמי: https://sosovalue.com/ מסמך לבן: https://sosovalue-white-paper.gitbook.io/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x76A0e27618462bDAC7a29104bdcfFf4E6BFCea2D קנה SOSOעכשיו!

SoSoValue (SOSO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SoSoValue (SOSO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 65.32M $ 65.32M $ 65.32M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 115.13M $ 115.13M $ 115.13M FDV (שווי מדולל מלא): $ 567.30M $ 567.30M $ 567.30M שיא כל הזמנים: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 שפל כל הזמנים: $ 0.359832124129385 $ 0.359832124129385 $ 0.359832124129385 מחיר נוכחי: $ 0.5673 $ 0.5673 $ 0.5673 למידע נוסף על SoSoValue (SOSO) מחיר

SoSoValue (SOSO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של SoSoValue (SOSO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SOSO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SOSOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SOSOטוקניומיקה, חקרו אתSOSOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

