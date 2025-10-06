SatLayer מחיר היום

מחיר SatLayer (SLAY) בזמן אמת היום הוא $ 0.005809, עם שינוי של 1.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SLAY ל USD הוא $ 0.005809 לכל SLAY.

SatLayer כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SLAY. ב‑24 השעות האחרונות, SLAY סחר בין $ 0.0055 (נמוך) ל $ 0.006499 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, SLAY נע ב -1.36% בשעה האחרונה ו -31.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 59.06K.

SatLayer (SLAY) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 59.06K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.20M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 2,100,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של SatLayer הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.06K. ההיצע במחזור של SLAY הוא --, עם היצע כולל של 2100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.20M.