SinVerse (SIN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001169. במהלך 24 השעות האחרונות, SIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001163 לבין שיא של $ 0.001187, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.7442633227281465, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000848252553658032.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SIN השתנה ב +0.42% במהלך השעה האחרונה, -0.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
SinVerse (SIN) מידע שוק
$ 965.53K
$ 74.40K
$ 1.17M
825.94M
1,000,000,000
1,000,000,000
82.59%
BSC
שווי השוק הנוכחי של SinVerse הוא $ 965.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 74.40K. ההיצע במחזור של SIN הוא 825.94M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.17M.
SinVerse (SIN) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של SinVerseהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00000789
-0.67%
30 ימים
$ +0.000136
+13.16%
60 ימים
$ +0.000293
+33.44%
90 ימים
$ -0.000197
-14.43%
SinVerse שינוי מחיר היום
היום,SIN רשם שינוי של $ -0.00000789 (-0.67%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
SinVerse שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000136 (+13.16%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
SinVerse שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SIN ראה שינוי של $ +0.000293 (+33.44%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
SinVerse שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000197 (-14.43%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SinVerse (SIN)?
The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards.
SinVerseתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה SinVerse (SIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SinVerse (SIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SinVerse.
הבנת הטוקנומיקה של SinVerse (SIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
