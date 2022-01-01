SinVerse (SIN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי SinVerse (SIN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

SinVerse (SIN) מידע The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards. אתר רשמי: https://sinverse.com/ מסמך לבן: https://sinverse.com/documents סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x6397de0f9aedc0f7a8fa8b438dde883b9c201010 קנה SINעכשיו!

SinVerse (SIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SinVerse (SIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 939.92K $ 939.92K $ 939.92K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 825.94M $ 825.94M $ 825.94M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M שיא כל הזמנים: $ 0.71 $ 0.71 $ 0.71 שפל כל הזמנים: $ 0.000848252553658032 $ 0.000848252553658032 $ 0.000848252553658032 מחיר נוכחי: $ 0.001138 $ 0.001138 $ 0.001138 למידע נוסף על SinVerse (SIN) מחיר

SinVerse (SIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של SinVerse (SIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SINטוקניומיקה, חקרו אתSINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

