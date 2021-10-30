SIN

The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards.

שֵׁםSIN

דירוגNo.2188

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.01%

אספקת מחזור825,944,168.6165829

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת1,000,000,000

שיעור מחזור0.8259%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.7442633227281465,2021-10-30

המחיר הנמוך ביותר0.000848252553658032,2025-06-15

בלוקצ'יין ציבוריBSC

etfindex:mc_etfindex_source

