Singularity Finance סֵמֶל

Singularity Finance מְחִיר(SFI)

1 SFI ל USDמחיר חי:

$0.0365
$0.0365$0.0365
-3.18%1D
USD
Singularity Finance (SFI) טבלת מחירים חיה
Singularity Finance (SFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0357
$ 0.0357$ 0.0357
24 שעות נמוך
$ 0.0394
$ 0.0394$ 0.0394
גבוה 24 שעות

$ 0.0357
$ 0.0357$ 0.0357

$ 0.0394
$ 0.0394$ 0.0394

$ 0.16932658901094183
$ 0.16932658901094183$ 0.16932658901094183

$ 0.033683117824467014
$ 0.033683117824467014$ 0.033683117824467014

-0.28%

-3.18%

0.00%

0.00%

Singularity Finance (SFI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0365. במהלך 24 השעות האחרונות, SFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0357 לבין שיא של $ 0.0394, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.16932658901094183, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.033683117824467014.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SFI השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -3.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Singularity Finance (SFI) מידע שוק

No.1372

$ 5.68M
$ 5.68M$ 5.68M

$ 99.95K
$ 99.95K$ 99.95K

$ 18.25M
$ 18.25M$ 18.25M

155.50M
155.50M 155.50M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

31.10%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Singularity Finance הוא $ 5.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.95K. ההיצע במחזור של SFI הוא 155.50M, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.25M.

Singularity Finance (SFI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Singularity Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.001199-3.18%
30 ימים$ -0.005-12.05%
60 ימים$ -0.0049-11.84%
90 ימים$ -0.0154-29.68%
Singularity Finance שינוי מחיר היום

היום,SFI רשם שינוי של $ -0.001199 (-3.18%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Singularity Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.005 (-12.05%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Singularity Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SFI ראה שינוי של $ -0.0049 (-11.84%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Singularity Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0154 (-29.68%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Singularity Finance (SFI)?

בדוק את Singularity Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSingularity Finance (SFI)

Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET’s vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency.

Singularity Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Singularity Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSFI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Singularity Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSingularity Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Singularity Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Singularity Finance (SFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Singularity Finance (SFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Singularity Finance.

בדוק את Singularity Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Singularity Finance (SFI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Singularity Finance (SFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Singularity Finance (SFI)

מחפש איך לקנותSingularity Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Singularity Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SFI למטבעות מקומיים

1 Singularity Finance(SFI) ל VND
960.4975
1 Singularity Finance(SFI) ל AUD
A$0.055845
1 Singularity Finance(SFI) ל GBP
0.02701
1 Singularity Finance(SFI) ל EUR
0.031025
1 Singularity Finance(SFI) ל USD
$0.0365
1 Singularity Finance(SFI) ל MYR
RM0.1533
1 Singularity Finance(SFI) ל TRY
1.496135
1 Singularity Finance(SFI) ל JPY
¥5.3655
1 Singularity Finance(SFI) ל ARS
ARS$48.53697
1 Singularity Finance(SFI) ל RUB
2.95066
1 Singularity Finance(SFI) ל INR
3.194845
1 Singularity Finance(SFI) ל IDR
Rp588.709595
1 Singularity Finance(SFI) ל KRW
50.69412
1 Singularity Finance(SFI) ל PHP
2.06736
1 Singularity Finance(SFI) ל EGP
￡E.1.770615
1 Singularity Finance(SFI) ל BRL
R$0.19783
1 Singularity Finance(SFI) ל CAD
C$0.05037
1 Singularity Finance(SFI) ל BDT
4.44059
1 Singularity Finance(SFI) ל NGN
55.810325
1 Singularity Finance(SFI) ל COP
$146
1 Singularity Finance(SFI) ל ZAR
R.0.640575
1 Singularity Finance(SFI) ל UAH
1.512925
1 Singularity Finance(SFI) ל VES
Bs5.11
1 Singularity Finance(SFI) ל CLP
$35.04
1 Singularity Finance(SFI) ל PKR
Rs10.34848
1 Singularity Finance(SFI) ל KZT
19.52896
1 Singularity Finance(SFI) ל THB
฿1.18333
1 Singularity Finance(SFI) ל TWD
NT$1.11252
1 Singularity Finance(SFI) ל AED
د.إ0.133955
1 Singularity Finance(SFI) ל CHF
Fr0.0292
1 Singularity Finance(SFI) ל HKD
HK$0.285065
1 Singularity Finance(SFI) ל AMD
֏13.97366
1 Singularity Finance(SFI) ל MAD
.د.م0.3285
1 Singularity Finance(SFI) ל MXN
$0.67817
1 Singularity Finance(SFI) ל SAR
ريال0.136875
1 Singularity Finance(SFI) ל PLN
0.132495
1 Singularity Finance(SFI) ל RON
лв0.157315
1 Singularity Finance(SFI) ל SEK
kr0.347115
1 Singularity Finance(SFI) ל BGN
лв0.060955
1 Singularity Finance(SFI) ל HUF
Ft12.38518
1 Singularity Finance(SFI) ל CZK
0.764675
1 Singularity Finance(SFI) ל KWD
د.ك0.0111325
1 Singularity Finance(SFI) ל ILS
0.123005
1 Singularity Finance(SFI) ל AOA
Kz33.272305
1 Singularity Finance(SFI) ל BHD
.د.ب0.0137605
1 Singularity Finance(SFI) ל BMD
$0.0365
1 Singularity Finance(SFI) ל DKK
kr0.232505
1 Singularity Finance(SFI) ל HNL
L0.95557
1 Singularity Finance(SFI) ל MUR
1.66586
1 Singularity Finance(SFI) ל NAD
$0.639845
1 Singularity Finance(SFI) ל NOK
kr0.367555
1 Singularity Finance(SFI) ל NZD
$0.06205
1 Singularity Finance(SFI) ל PAB
B/.0.0365
1 Singularity Finance(SFI) ל PGK
K0.15403
1 Singularity Finance(SFI) ל QAR
ر.ق0.132495
1 Singularity Finance(SFI) ל RSD
дин.3.65146

Singularity Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Singularity Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSingularity Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Singularity Finance

כמה שווה Singularity Finance (SFI) היום?
החי SFIהמחיר ב USD הוא 0.0365 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SFI ל USD?
המחיר הנוכחי של SFI ל USD הוא $ 0.0365. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Singularity Finance?
שווי השוק של SFI הוא $ 5.68M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SFI?
ההיצע במחזור של SFI הוא 155.50M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SFI?
‏‏SFI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.16932658901094183 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SFI?
SFI ‏‏רשם מחירATL של 0.033683117824467014 USD.
מהו נפח המסחר של SFI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SFI הוא $ 99.95K USD.
האם SFI יעלה השנה?
SFI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SFI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Singularity Finance (SFI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

