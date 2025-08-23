Singularity Finance (SFI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0365. במהלך 24 השעות האחרונות, SFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0357 לבין שיא של $ 0.0394, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.16932658901094183, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.033683117824467014.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SFI השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -3.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Singularity Finance (SFI) מידע שוק
$ 5.68M
$ 99.95K
$ 18.25M
155.50M
500,000,000
500,000,000
31.10%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Singularity Finance הוא $ 5.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.95K. ההיצע במחזור של SFI הוא 155.50M, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.25M.
Singularity Finance (SFI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Singularity Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.001199
-3.18%
30 ימים
$ -0.005
-12.05%
60 ימים
$ -0.0049
-11.84%
90 ימים
$ -0.0154
-29.68%
Singularity Finance שינוי מחיר היום
היום,SFI רשם שינוי של $ -0.001199 (-3.18%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Singularity Finance שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.005 (-12.05%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Singularity Finance שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SFI ראה שינוי של $ -0.0049 (-11.84%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Singularity Finance שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0154 (-29.68%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Singularity Finance (SFI)?
Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET’s vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency.
Singularity Financeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Singularity Finance (SFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Singularity Finance (SFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Singularity Finance.
הבנת הטוקנומיקה של Singularity Finance (SFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.