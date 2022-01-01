Singularity Finance (SFI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Singularity Finance (SFI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Singularity Finance (SFI) מידע Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET’s vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency. אתר רשמי: https://singularityfinance.ai מסמך לבן: https://docs.singularityfinance.ai/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x7636d8722fdf7cd34232a915e48e96aa3eb386bf קנה SFIעכשיו!

Singularity Finance (SFI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Singularity Finance (SFI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 5.46M $ 5.46M $ 5.46M ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: $ 155.50M $ 155.50M $ 155.50M FDV (שווי מדולל מלא): $ 17.55M $ 17.55M $ 17.55M שיא כל הזמנים: $ 0.2615 $ 0.2615 $ 0.2615 שפל כל הזמנים: $ 0.033683117824467014 $ 0.033683117824467014 $ 0.033683117824467014 מחיר נוכחי: $ 0.0351 $ 0.0351 $ 0.0351 למידע נוסף על Singularity Finance (SFI) מחיר

Singularity Finance (SFI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Singularity Finance (SFI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SFI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SFIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SFIטוקניומיקה, חקרו אתSFIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SFI מעוניין להוסיף את Singularity Finance (SFI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SFI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SFI ב-MEXC עכשיו!

Singularity Finance (SFI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SFIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SFI עכשיו את היסטוריית המחירים!

SFI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SFI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SFI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SFIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

