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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על SCRT, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על SCRT, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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SCRT (SCRT) ניתוח טכני היום

SCRT (SCRT) ניתוח טכני היום

דף SCRT הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SCRT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SCRT למטה.

SCRT (SCRT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.01997---47.51%-51.32%-75.73%
למידע נוסף על SCRT מחיר

SCRT אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של SCRT במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 12
נייטרלי 2
קנה 12
ממוצעים נעים:מכורמכור 10נייטרלי 0קנה 4
אינדיקטורים טכניים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 2קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.02016
0.02011
R2
0.02011
0.02007
R1
0.02006
0.02005
PP
0.02001
0.02001
S1
0.01996
0.01997
S2
0.01991
0.01995
S3
0.01986
0.01991

SCRT אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.20M
$1.70 M
$1.90 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.04M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.53 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.49 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.68 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.65 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

SCRT זרימת הון

זרימת נטו פנימהSCRTUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.05 M0.02
2026-08-20-$0.12 M0.02
2026-08-19-$0.34 M0.03
2026-08-18$0.03 M0.03
2026-08-17-$0.02 M0.03

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב SCRT (SCRT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב SCRT מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSCRT
$0.01997
$0.01997$0.01997
-5.43%
8.90M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

SCRT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SCRT
SCRT
USD
USD

1 SCRT = 0.01997 USD

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