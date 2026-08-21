SATS (SATS) ניתוח טכני היום דף SATS הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SATS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SATS למטה. הירשם

SATS (SATS) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.000000012037 -- +18.69% +25.72% -6.40%

SATS אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של SATS במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 13 נייטרלי 6 קנה 7 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 10 נייטרלי 2 קנה 2 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 4 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.00000001202 0.00000001202 R2 0.00000001202 0.00000001201 R1 0.00000001201 0.00000001201 PP 0.00000001201 0.00000001201 S1 0.000000012 0.000000012 S2 0.000000012 0.000000012 S3 0.00000001199 0.000000012

SATS אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.48M $6.74 M $7.22 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.16 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.16 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.28 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.28 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. SATS זרימת הון זרימת נטו פנימה SATSUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.02 M 0.00 2026-08-20 $0.09 M 0.00 2026-08-19 -$0.03 M 0.00 2026-08-18 $0.02 M 0.00 2026-08-17 $0.01 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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