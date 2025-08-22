עוד על SABAI

Sabai Protocol סֵמֶל

Sabai Protocol מְחִיר(SABAI)

1 SABAI ל USDמחיר חי:

$0.00919
$0.00919$0.00919
-4.37%1D
USD
Sabai Protocol (SABAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:25:38 (UTC+8)

Sabai Protocol (SABAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.009154
$ 0.009154$ 0.009154
24 שעות נמוך
$ 0.009747
$ 0.009747$ 0.009747
גבוה 24 שעות

$ 0.009154
$ 0.009154$ 0.009154

$ 0.009747
$ 0.009747$ 0.009747

$ 0.07280641278540681
$ 0.07280641278540681$ 0.07280641278540681

$ 0.001581266009086181
$ 0.001581266009086181$ 0.001581266009086181

-0.09%

-4.37%

-0.71%

-0.71%

Sabai Protocol (SABAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.009196. במהלך 24 השעות האחרונות, SABAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.009154 לבין שיא של $ 0.009747, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SABAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.07280641278540681, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001581266009086181.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SABAI השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -4.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sabai Protocol (SABAI) מידע שוק

No.1433

$ 4.91M
$ 4.91M$ 4.91M

$ 68.96K
$ 68.96K$ 68.96K

$ 24.37M
$ 24.37M$ 24.37M

533.55M
533.55M 533.55M

2,650,000,000
2,650,000,000 2,650,000,000

2,650,000,000
2,650,000,000 2,650,000,000

20.13%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Sabai Protocol הוא $ 4.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 68.96K. ההיצע במחזור של SABAI הוא 533.55M, עם היצע כולל של 2650000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.37M.

Sabai Protocol (SABAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Sabai Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00041996-4.37%
30 ימים$ -0.0027-22.70%
60 ימים$ -0.00215-18.95%
90 ימים$ -0.002685-22.60%
Sabai Protocol שינוי מחיר היום

היום,SABAI רשם שינוי של $ -0.00041996 (-4.37%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Sabai Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0027 (-22.70%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Sabai Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SABAI ראה שינוי של $ -0.00215 (-18.95%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Sabai Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002685 (-22.60%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Sabai Protocol (SABAI)?

בדוק את Sabai Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSabai Protocol (SABAI)

The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions.

Sabai Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Sabai Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSABAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Sabai Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSabai Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Sabai Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sabai Protocol (SABAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sabai Protocol (SABAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sabai Protocol.

בדוק את Sabai Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Sabai Protocol (SABAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sabai Protocol (SABAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SABAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Sabai Protocol (SABAI)

מחפש איך לקנותSabai Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Sabai Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SABAI למטבעות מקומיים

Sabai Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Sabai Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSabai Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Sabai Protocol

כמה שווה Sabai Protocol (SABAI) היום?
החי SABAIהמחיר ב USD הוא 0.009196 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SABAI ל USD?
המחיר הנוכחי של SABAI ל USD הוא $ 0.009196. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sabai Protocol?
שווי השוק של SABAI הוא $ 4.91M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SABAI?
ההיצע במחזור של SABAI הוא 533.55M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SABAI?
‏‏SABAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.07280641278540681 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SABAI?
SABAI ‏‏רשם מחירATL של 0.001581266009086181 USD.
מהו נפח המסחר של SABAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SABAI הוא $ 68.96K USD.
האם SABAI יעלה השנה?
SABAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SABAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:25:38 (UTC+8)

