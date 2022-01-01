Sabai Protocol (SABAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Sabai Protocol (SABAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Sabai Protocol (SABAI) מידע The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions. אתר רשמי: https://sabaiprotocol.com מסמך לבן: https://whitepaper.sabaiprotocol.com סייר בלוקים: https://etherscan.io/address/0xb5d730d442e1d5b119fb4e5c843c48a64202ef92 קנה SABAIעכשיו!

Sabai Protocol (SABAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Sabai Protocol (SABAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 4.70M $ 4.70M $ 4.70M ההיצע הכולל: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B אספקה במחזור: $ 533.55M $ 533.55M $ 533.55M FDV (שווי מדולל מלא): $ 23.32M $ 23.32M $ 23.32M שיא כל הזמנים: $ 0.07285 $ 0.07285 $ 0.07285 שפל כל הזמנים: $ 0.001581266009086181 $ 0.001581266009086181 $ 0.001581266009086181 מחיר נוכחי: $ 0.0088 $ 0.0088 $ 0.0088 למידע נוסף על Sabai Protocol (SABAI) מחיר

Sabai Protocol (SABAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Sabai Protocol (SABAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SABAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SABAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SABAIטוקניומיקה, חקרו אתSABAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SABAI מעוניין להוסיף את Sabai Protocol (SABAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SABAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SABAI ב-MEXC עכשיו!

Sabai Protocol (SABAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SABAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SABAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

SABAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SABAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SABAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SABAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!